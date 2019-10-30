Бриндамор — о чудо-голе Свечникова: я не удивлён, это не случайность

Главный тренер «Каролины Харрикейнз» Род Бриндамор прокомментировал игру нападающего Андрея Свечникова в матче с «Калгари Флэймз» (2:1). Россиянин отметился двумя результативными бросками. Первый гол Андрей забил в стиле финского нападающего Микаэля Гранлунда, подняв шайбу на крюк за воротами и занеся её за ленточку.



«У Андрея есть талант, теперь осталось только обрести уверенность. Для любого молодого хоккеиста важно осознавать, что он способен на такие невероятные вещи. Как только придёт такое понимание, игрок выйдет за пределы собственных возможностей.



Что касается чудо-гола Свечникова, то я не удивлён. Он регулярно делает такие вещи на тренировках. Это не случайность. Приятно, когда труды хоккеиста окупаются в ходе матчей», — приводит слова Бриндамора официальный сайт «Каролины».

Видео гола можно посмотреть в официальном «твиттере» НХЛ.