Овечкин поддержал больного раком 15-летнего мальчика

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поддержал больного раком подростка.
После успешного матча с «Торонто Мэйпл Лифс» (4:3 ОТ) 34-летний россиянин встретился в раздевалке с 15-летним Льюи и вручил ему шлем, которым команда награждает лучшего игрока команды по итогам встречи.
Посмотреть фото можно в «твиттере» «Вашингтон Кэпиталз».
Овечкин впервые встретился с Льюи в 2017 году, когда мальчику, игравшему за хоккейную команду «Ниагара-Фоллз Флайерз» было 13 лет. Годом ранее у Льюи обнаружили остеосаркому, форму рака кости, из-за которой ему пришлось ампутировать ногу.
8 октября 2017 года телеканал Sportsnet во время трансляции из Ниагара-Фоллз устроил сюрприз для Льюи. К нему обратился Овечкин, его любимый игрок в НХЛ. Капитан «Вашингтона» пригласил его на игру «Кэпиталз» в Торонто.
«Мы считаем его нашим талисманом. Он приносит команде удачу на этой арене. Неважно, хорошо мы играем или плохо, с ним команда всегда берёт очки», — приводит слова Овечкина официальный сайт НХЛ.
- 30 октября 2019
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