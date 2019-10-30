Овечкин заткнул 20 тыс безумных канадцев! Четыре очка за матч и исторический гол

Капитан «Вашингтона» проехался по «Торонто» и обошёл ещё одну легенду НХЛ на пути к рекорду Гретцки.

«Они всё ещё молодая группа парней. Надеюсь, они собираются учиться, но… Они сами решают, как они хотят это делать. Если они хотят выиграть Кубок Стэнли, им придётся действовать по-другому. Очень помогает, когда основная группа хоккеистов и тренерский штаб не меняются. Нам потребовалось четыре сезона с бывшим главным тренером «Вашингтона» Барри Тротцем, чтобы понять, что нам нужно делать. Игроки совершают ошибки, тренеры тоже их допускают. Когда появилась возможность подняться на другой уровень, то мы сплотились, и это сработало», — так охарактеризовал капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин шансы «Торонто Мэйпл Лифс» на то, чтобы взять Кубок Стэнли в ближайшие сезоны.

Нереальный Овечкин! 250 голов в большинстве и новый рекорд в НХЛ А ещё до лидерства в споре снайперов сезона остался один гол.

Овечкин хорошо знает, о чём говорит, — до триумфа «столичных» в 2018 году, его самого и «Кэпиталз» считали полными неудачниками. «Торонто», где в последние годы собралась целая группа талантливых игроков, пока не может реализовать свой потенциал. В трёх последних сезонах «кленовые листья» неизменно выбывали в первом раунде плей-офф, а очередной матч регулярки с «Вашингтоном» подтвердил справедливость слов Великой Восьмёрки.

Игра началась для гостей с серьёзных неприятностей. Евгений Кузнецов, борясь за шайбу с форвардом «Мэйпл Лифс» Алексом Керфутом, жёстко врезался в борт и был вынужден уйти в раздевалку для оказания медицинской помощи. Россиянин очень неудачно упал, и первоначально казалось, что Кузнецов получил серьёзную травму, но затем челябинец смог вернуться в строй.

Видео можно посмотреть в «твиттере» NBC Sports Capitals.

Ещё одним неприятным моментом для «Вашингтона» стал гол, пропущенный от Андреаса Юнссона уже на 40-й секунде матча, но уйти на первый перерыв лидерами «кленовым» не помогло даже полуминутное большинство в формате «пять на три». В середине периода свой фантастический «забег» за «Норрис Трофи» продолжил Джон Карлсон, сравнявший счёт, и он же чуть позже вывел «Кэпиталз» вперёд.

Видео можно посмотреть в «твиттере» «Вашингтона».

Видео можно посмотреть в «твиттере» «Вашингтона».

«Торонто» смог отыграться усилиями Остона Мэттьюса, который оформил дубль и ненадолго вывел хозяев вперёд, но затем настало время Овечкина. Сначала Александр удачно завершил сольный проход, организованный Ти Джеем Оши, который в одиночку прошёл половину площадки и стянул на себя нескольких соперников.

Видео можно посмотреть на канале Sportsnet в YouTube.

В овертайме «Торонто» дважды оставался в меньшинстве, и в эти минуты впору было вспомнить наставление Овечкина для «кленовых листьев». Подобные действия в самые решающие моменты встречи просто недопустимы, и сам Александр это с успехом доказал, реализовав численный перевес. После этого гола все 20 тысяч канадских болельщиков, пришедших на стадион, разочарованно замолчали и постепенно стали покидать трибуны.

Видео можно посмотреть на канале Sportsnet в YouTube.

Голевой дубль сохранил за Овечкиным второе место в списке лучших снайперов сезона, но возвысил российскую звезду в историческом хит-параде. Овечкин вышел на чистое 12-е место по голам за всю историю НХЛ, обогнав знаменитого левого крайнего Люка Робитайла.

Статистика Александра Овечкина

«Привет, Алекс! Мои поздравления с тем, что ты побил мой рекорд. Это абсолютно заслуженно. Много лет ты показываешь удивительный хоккей, и я желаю тебе ещё много лет играть так же здорово и забивать так же много голов», — отметил Робитайл в своём поздравлении.

Следующую ступеньку в этом хит-параде мы вправе ожидать от Овечкина примерно через месяц. До 11-й строчки, которую занимает Теэму Селянне, Александру недостаёт 15 заброшенных шайб.

Стоит добавить, что перед матчем Овечкин и весь «Вашингтон» встретились с Алексом Луи — молодым болельщиком «столичных», который болен раком. Луи уже встречался с Овечкиным в 2017 году, и тогда парню поставили положительный диагноз, объявив, что онкологическое заболевание отступило. Увы, затем рак вернулся, и лечению он не поддаётся. По словам отца мальчика, Алекс Луи специально получил дневной отгул в госпитале, чтобы посетить матч в Торонто.

«Это был эмоциональный момент и для меня, и для всей команды. Мы играли для него. Хотели поддержать его и семью. Он принёс нам удачу, он всегда приносит нам удачу на этом стадионе. Он знает, что если я забиваю здесь, в Торонто, то это только для него. Хочется увидеть его улыбку, чтобы он порадовался в этот момент, особенно сейчас, в такое трудное для него время», — сказал Овечкин после матча.