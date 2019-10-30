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«Торонто» — «Вашингтон» — 3:4 ОТ — обзор матча, Овечкин забил два гола

Максим Замятин
Овечкин заткнул 20 тыс безумных канадцев! Четыре очка за матч и исторический гол
Капитан «Вашингтона» проехался по «Торонто» и обошёл ещё одну легенду НХЛ на пути к рекорду Гретцки.
Хоккей / НХЛ 0

«Они всё ещё молодая группа парней. Надеюсь, они собираются учиться, но… Они сами решают, как они хотят это делать. Если они хотят выиграть Кубок Стэнли, им придётся действовать по-другому. Очень помогает, когда основная группа хоккеистов и тренерский штаб не меняются. Нам потребовалось четыре сезона с бывшим главным тренером «Вашингтона» Барри Тротцем, чтобы понять, что нам нужно делать. Игроки совершают ошибки, тренеры тоже их допускают. Когда появилась возможность подняться на другой уровень, то мы сплотились, и это сработало», — так охарактеризовал капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин шансы «Торонто Мэйпл Лифс» на то, чтобы взять Кубок Стэнли в ближайшие сезоны.

Нереальный Овечкин! 250 голов в большинстве и новый рекорд в НХЛ
А ещё до лидерства в споре снайперов сезона остался один гол.

Овечкин хорошо знает, о чём говорит, — до триумфа «столичных» в 2018 году, его самого и «Кэпиталз» считали полными неудачниками. «Торонто», где в последние годы собралась целая группа талантливых игроков, пока не может реализовать свой потенциал. В трёх последних сезонах «кленовые листья» неизменно выбывали в первом раунде плей-офф, а очередной матч регулярки с «Вашингтоном» подтвердил справедливость слов Великой Восьмёрки.

Игра началась для гостей с серьёзных неприятностей. Евгений Кузнецов, борясь за шайбу с форвардом «Мэйпл Лифс» Алексом Керфутом, жёстко врезался в борт и был вынужден уйти в раздевалку для оказания медицинской помощи. Россиянин очень неудачно упал, и первоначально казалось, что Кузнецов получил серьёзную травму, но затем челябинец смог вернуться в строй.

НХЛ - регулярный чемпионат
30 октября 2019, среда. 02:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
3 : 4
ОТ
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Юнссон (Мэттьюс) – 00:40' (5x5)   1:1 Карлсон (Овечкин, Бекстрём) – 10:47' (5x5)   1:2 Карлсон (Овечкин, Бекстрём) – 27:59' (5x3)   2:2 Мэттьюс (Бэрри, Райлли) – 39:27' (5x5)   3:2 Мэттьюс (Нюландер, Марнер) – 41:46' (5x4)   3:3 Овечкин (Оши, Бекстрём) – 44:10' (5x5)   3:4 Овечкин (Орлов, Врана) – 64:00' (5x4)

Видео можно посмотреть в «твиттере» NBC Sports Capitals.

Ещё одним неприятным моментом для «Вашингтона» стал гол, пропущенный от Андреаса Юнссона уже на 40-й секунде матча, но уйти на первый перерыв лидерами «кленовым» не помогло даже полуминутное большинство в формате «пять на три». В середине периода свой фантастический «забег» за «Норрис Трофи» продолжил Джон Карлсон, сравнявший счёт, и он же чуть позже вывел «Кэпиталз» вперёд.

Видео можно посмотреть в «твиттере» «Вашингтона».

Видео можно посмотреть в «твиттере» «Вашингтона».

«Торонто» смог отыграться усилиями Остона Мэттьюса, который оформил дубль и ненадолго вывел хозяев вперёд, но затем настало время Овечкина. Сначала Александр удачно завершил сольный проход, организованный Ти Джеем Оши, который в одиночку прошёл половину площадки и стянул на себя нескольких соперников.

Видео можно посмотреть на канале Sportsnet в YouTube.

В овертайме «Торонто» дважды оставался в меньшинстве, и в эти минуты впору было вспомнить наставление Овечкина для «кленовых листьев». Подобные действия в самые решающие моменты встречи просто недопустимы, и сам Александр это с успехом доказал, реализовав численный перевес. После этого гола все 20 тысяч канадских болельщиков, пришедших на стадион, разочарованно замолчали и постепенно стали покидать трибуны.

Видео можно посмотреть на канале Sportsnet в YouTube.

Голевой дубль сохранил за Овечкиным второе место в списке лучших снайперов сезона, но возвысил российскую звезду в историческом хит-параде. Овечкин вышел на чистое 12-е место по голам за всю историю НХЛ, обогнав знаменитого левого крайнего Люка Робитайла.

Статистика Александра Овечкина

«Привет, Алекс! Мои поздравления с тем, что ты побил мой рекорд. Это абсолютно заслуженно. Много лет ты показываешь удивительный хоккей, и я желаю тебе ещё много лет играть так же здорово и забивать так же много голов», — отметил Робитайл в своём поздравлении.

Следующую ступеньку в этом хит-параде мы вправе ожидать от Овечкина примерно через месяц. До 11-й строчки, которую занимает Теэму Селянне, Александру недостаёт 15 заброшенных шайб.

Стоит добавить, что перед матчем Овечкин и весь «Вашингтон» встретились с Алексом Луи — молодым болельщиком «столичных», который болен раком. Луи уже встречался с Овечкиным в 2017 году, и тогда парню поставили положительный диагноз, объявив, что онкологическое заболевание отступило. Увы, затем рак вернулся, и лечению он не поддаётся. По словам отца мальчика, Алекс Луи специально получил дневной отгул в госпитале, чтобы посетить матч в Торонто.

«Это был эмоциональный момент и для меня, и для всей команды. Мы играли для него. Хотели поддержать его и семью. Он принёс нам удачу, он всегда приносит нам удачу на этом стадионе. Он знает, что если я забиваю здесь, в Торонто, то это только для него. Хочется увидеть его улыбку, чтобы он порадовался в этот момент, особенно сейчас, в такое трудное для него время», — сказал Овечкин после матча.

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