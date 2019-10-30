Тренер «Ак Барса»: «Адмирал» — никакая не сенсация

Тренер «Ак Барса» Игорь Горбенко поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Адмиралом». Встреча состоится сегодня, 30 октября, начало — в 19:30 мск.



«Сильные стороны соперника — это прежде всего меньшинство, что они играют здорово. Плюс плотная оборона, очень мало пропускает команда: не зря они находятся в восьмёрке в конференции, занимают высокое место. Это никакая не сенсация, ничего сенсационного я в этом не вижу — хорошая команда, хороший тренерский штаб. В команде играют довольно опытные ребята, хватает мастеров.



Конечно, игра дальневосточного клуба в московском часовом поясе влияет — я сам играл в «Амуре» сколько лет, знаю, что такое перелёты. Тяжело, но это работа ребят. Они справляются — видим, что нашли подход и выстроили тренировочный процесс так, что команда и на выезде стабильно берёт очки, и дома играет хорошо.



Данис Зарипов будет играть сегодня, конечно. Изменения в составе тоже будут, но об этом мы скажем уже перед игрой. В принципе все готовы, будет непростая встреча», — приводит слова Горбенко официальный сайт казанского клуба.

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