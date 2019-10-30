Тренер «Ак Барса»: «Адмирал» — никакая не сенсация

Тренер «Ак Барса» Игорь Горбенко поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Адмиралом». Встреча состоится сегодня, 30 октября, начало — в 19:30 мск.
«Сильные стороны соперника — это прежде всего меньшинство, что они играют здорово. Плюс плотная оборона, очень мало пропускает команда: не зря они находятся в восьмёрке в конференции, занимают высокое место. Это никакая не сенсация, ничего сенсационного я в этом не вижу — хорошая команда, хороший тренерский штаб. В команде играют довольно опытные ребята, хватает мастеров.
Конечно, игра дальневосточного клуба в московском часовом поясе влияет — я сам играл в «Амуре» сколько лет, знаю, что такое перелёты. Тяжело, но это работа ребят. Они справляются — видим, что нашли подход и выстроили тренировочный процесс так, что команда и на выезде стабильно берёт очки, и дома играет хорошо.
Данис Зарипов будет играть сегодня, конечно. Изменения в составе тоже будут, но об этом мы скажем уже перед игрой. В принципе все готовы, будет непростая встреча», — приводит слова Горбенко официальный сайт казанского клуба.
- 30 октября 2019
-
14:51
-
14:23
-
14:00
-
13:35
-
13:20
-
13:02
-
12:41
-
12:29
-
12:11
-
12:00
-
11:45
-
11:23
-
11:00
-
10:30
-
10:16
-
10:00
-
09:40
-
09:20
-
09:10
-
09:00
-
08:56
-
08:43
-
08:33
-
08:28
-
08:18
-
07:49
-
07:38
-
07:21
-
07:15
-
06:55
-
06:45
-
06:39
-
06:32
-
06:22
-
06:15