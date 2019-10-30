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«Трактор» победил минское «Динамо», Лисин оформил дубль

«Трактор» победил минское «Динамо», Лисин оформил дубль
Хоккей / КХЛ 0

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги челябинский «Трактор» на домашней площадке оказался сильнее минского «Динамо», встреча завершилась со счётом 4:1. Подопечные Петериса Скудры выиграли второй матч из восьми последних, серия поражений «зубров» достигла девяти встреч.

В середине первого периода счёт открыл нападающий команды хозяев Фёдор Малыхин. На старте второго периода «Трактор» упрочил преимущество, дебютный гол за клуб забил форвард Энвер Лисин. На 37-й минуте Лисин оформил дубль, увеличив разницу в счёте до трёх шайб. На 50-й минуте минчане сократили разрыв усилиями форварда Шейна Принса. Окончательный счёт на 57-й минуте установил форвард «Трактора» Александр Авцин.

КХЛ - регулярный чемпионат
30 октября 2019, среда. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
4 : 1
Динамо Мн
Минск
1:0 Малыхин – 10:14' (5x5)   2:0 Лисин (Авцин) – 21:28' (5x5)   3:0 Лисин (Калинин, Авцин) – 36:02' (5x5)   3:1 Принс (Мартынов) – 49:30' (5x4)   4:1 Авцин (Карпухин, Малыхин) – 56:51' (5x5)

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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