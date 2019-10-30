«Витязь» — СКА: Аалтонен едва не оформил дубль в одном меньшинстве

Нападающий «Витязя» Миро Аалтонен упустил шанс оформить дубль в одном меньшинстве во втором периоде матча с петербургским СКА. Финский форвард сначала забил в меньшинстве, а через 40 секунд не сумел реализовать буллит.

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.



Составы команд:



«Витязь»



Ежов (Сапрыкин);

Ержабек — Епишин, Макеев — Бывальцев — Сёмин;

Евсеенков — Лаюнен, Йормакка — Аалтонен — Няттинен;

Головков — Воронков, Гребенщиков — Чернов — Ларичев;

Шинкевич, Монс — Моисеев — Артюхин.



СКА



Хелльберг (Мельничук);

Дыбленко — Зуб, Ткачёв — Лехтеря — Барабанов;

Зубарев — Рундблад, Кагарлицкий — Швец-Роговой — Бурдасов;

Рукавишников — Белов, Карпов — Кемппайнен — Плотников;

Земчёнок — Галенюк, Якупов — Каблуков — Кетов.