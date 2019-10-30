«Витязь» — СКА: Аалтонен едва не оформил дубль в одном меньшинстве

Нападающий «Витязя» Миро Аалтонен упустил шанс оформить дубль в одном меньшинстве во втором периоде матча с петербургским СКА. Финский форвард сначала забил в меньшинстве, а через 40 секунд не сумел реализовать буллит.
Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
Составы команд:
«Витязь»
Ежов (Сапрыкин);
Ержабек — Епишин, Макеев — Бывальцев — Сёмин;
Евсеенков — Лаюнен, Йормакка — Аалтонен — Няттинен;
Головков — Воронков, Гребенщиков — Чернов — Ларичев;
Шинкевич, Монс — Моисеев — Артюхин.
СКА
Хелльберг (Мельничук);
Дыбленко — Зуб, Ткачёв — Лехтеря — Барабанов;
Зубарев — Рундблад, Кагарлицкий — Швец-Роговой — Бурдасов;
Рукавишников — Белов, Карпов — Кемппайнен — Плотников;
Земчёнок — Галенюк, Якупов — Каблуков — Кетов.
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