27 сейвов Бобровского помогли «Флориде» одержать победу в матче с «Колорадо»

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Колорадо Эвеланш» принимал «Флориду Пантерз». Встреча состоялась на стадионе «Пепси-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 4:3 ОТ.
Счёт в матче на седьмой минуте первого периода открыл форвард «лавин» Мэттью Ньето. Гости отыгрались спустя три минуты усилиями Колтона Севьюра. Однако ещё до перерыва Йоонас Донской вновь вывел «Колорадо» вперёд, а в третьем периоде отличился лидер «Эвеланш» Натан Маккиннон.
«Пантерз» сумели отыграться. Сначала они реализовали большинство благодаря точному броску Александра Баркова, а следом отличился Джонатан Юбердо. В овертайме судьбу матч решил оформивший дубль Юбердо.
Голкипер «Флориды» Сергей Бобровский отразил 27 бросков из 30, а нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин продлил безголевую серию, не реализовав выход один на один.
В параллельном матче «Аризона Койотс» уступил «Монреаль Канадиенс». Матч завершился со счётом 4:1 в пользу команды Клода Жюльена.
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