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27 сейвов Бобровского помогли «Флориде» одержать победу в матче с «Колорадо»

27 сейвов Бобровского помогли «Флориде» одержать победу в матче с «Колорадо»
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Колорадо Эвеланш» принимал «Флориду Пантерз». Встреча состоялась на стадионе «Пепси-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 4:3 ОТ.

Счёт в матче на седьмой минуте первого периода открыл форвард «лавин» Мэттью Ньето. Гости отыгрались спустя три минуты усилиями Колтона Севьюра. Однако ещё до перерыва Йоонас Донской вновь вывел «Колорадо» вперёд, а в третьем периоде отличился лидер «Эвеланш» Натан Маккиннон.

«Пантерз» сумели отыграться. Сначала они реализовали большинство благодаря точному броску Александра Баркова, а следом отличился Джонатан Юбердо. В овертайме судьбу матч решил оформивший дубль Юбердо.

НХЛ - регулярный чемпионат
31 октября 2019, четверг. 05:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
3 : 4
ОТ
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Ньето (Белльмар, Калверт) – 06:05' (5x5)   1:1 Севьюр (Экблад, Уигар) – 09:59' (5x5)   2:1 Донской (Маккиннон, Жирар) – 19:28' (5x5)   3:1 Маккиннон (Коул, Кадри) – 47:37' (5x5)   3:2 Барков (Яндл, Хоффман) – 52:04' (5x5)   3:3 Юбердо (Экблад) – 58:30' (5x5)   3:4 Юбердо – 60:29' (3x3)

Голкипер «Флориды» Сергей Бобровский отразил 27 бросков из 30, а нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин продлил безголевую серию, не реализовав выход один на один.

В параллельном матче «Аризона Койотс» уступил «Монреаль Канадиенс». Матч завершился со счётом 4:1 в пользу команды Клода Жюльена.

НХЛ - регулярный чемпионат
31 октября 2019, четверг. 05:00 МСК
Аризона Койотс
Глендейл
Окончен
1 : 4
Монреаль Канадиенс
Монреаль
0:1 Галлахер (Татар, Уэбер) – 00:22' (5x5)   0:2 Уэбер (Мете, Дано) – 20:24' (5x5)   0:3 Казинс (Судзуки, Питри) – 41:17' (5x5)   1:3 Чикран (Кессел, Голигоски) – 44:47' (5x5)   1:4 Друен – 51:03' (5x5)
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