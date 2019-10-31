27 сейвов Бобровского помогли «Флориде» одержать победу в матче с «Колорадо»

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Колорадо Эвеланш» принимал «Флориду Пантерз». Встреча состоялась на стадионе «Пепси-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 4:3 ОТ.

Счёт в матче на седьмой минуте первого периода открыл форвард «лавин» Мэттью Ньето. Гости отыгрались спустя три минуты усилиями Колтона Севьюра. Однако ещё до перерыва Йоонас Донской вновь вывел «Колорадо» вперёд, а в третьем периоде отличился лидер «Эвеланш» Натан Маккиннон.

«Пантерз» сумели отыграться. Сначала они реализовали большинство благодаря точному броску Александра Баркова, а следом отличился Джонатан Юбердо. В овертайме судьбу матч решил оформивший дубль Юбердо.

Голкипер «Флориды» Сергей Бобровский отразил 27 бросков из 30, а нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин продлил безголевую серию, не реализовав выход один на один.

В параллельном матче «Аризона Койотс» уступил «Монреаль Канадиенс». Матч завершился со счётом 4:1 в пользу команды Клода Жюльена.