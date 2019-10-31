Бёзер уступает только Буре и Танти по хет-трикам за «Ванкувер» до 23 лет

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Лос-Анджелес Кингз» принимал «Ванкувер Кэнакс». Встреча состоялась на стадионе «Стэйплс-центр» и завершилась победой гостей со счётом 5:3.

Главными героями матча стали нападающие первого звена «Ванкувера» — Брок Бёзер и Элиас Петтерссон. Американский нападающий оформил хет-трик и сделал голевую передачу, в свою очередь шведский форвард забил один гол и записал на свой счёт ассистентский хет-трик.

Для 22-летнего Бёзера, проводящего всю карьеру в НХЛ в «Ванкувере», этот хет-трик стал третьим в лиге. Брок уступает только Павлу Буре (пять) и Тони Танти (четыре) по количеству хет-триков, оформленных в «Кэнакс» до достижения 23 лет. По три хет-трика к этому возрасту также оформили Тревор Линден и Стэн Смил.