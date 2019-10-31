Агент Щербака: звонили из Швейцарии, спросили, почему такого игрока расторгают

Хоккейный агент Сергей Исаков, представляющий интересы нападающего Никиты Щербака, прокомментировал расторжение контракта с «Авангардом».
«Звонки по Никите Щербаку идут постоянно. Звонили из двух клубов КХЛ, был звонок из Швейцарии. Спросили, что происходит, почему такого игрока расторгают. Я сказал, что новая метла по-новому метёт. Дело в том, что в штат «Авангарда» пришёл новый человек, после чего сразу начались изменения. Видимо, этому сотруднику, который поменял очередной коллектив, лучше видно с первых дней на новом месте, что и как. Сейчас мы с Никитой выбираем вариант продолжения карьеры, который подойдёт моему клиенту лучше всего», — сказал Исаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.
Никита заключил трёхлетний контракт с «Авангардом» летом 2019 года. В нынешнем сезоне Щербак принял участие в 16 матчах, набрав 6 (2+4) баллов при показателе полезности "+4" и 10 минутах штрафа. 28 октября Щербак был помещён в список отказов, откуда его не забрал ни один клуб КХЛ.
- 31 октября 2019
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