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Агент Щербака: звонили из Швейцарии, спросили, почему такого игрока расторгают

Агент Щербака: звонили из Швейцарии, спросили, поч
Агент Щербака: звонили из Швейцарии, спросили, почему такого игрока расторгают
Хоккей / КХЛ 0

Хоккейный агент Сергей Исаков, представляющий интересы нападающего Никиты Щербака, прокомментировал расторжение контракта с «Авангардом».

«Звонки по Никите Щербаку идут постоянно. Звонили из двух клубов КХЛ, был звонок из Швейцарии. Спросили, что происходит, почему такого игрока расторгают. Я сказал, что новая метла по-новому метёт. Дело в том, что в штат «Авангарда» пришёл новый человек, после чего сразу начались изменения. Видимо, этому сотруднику, который поменял очередной коллектив, лучше видно с первых дней на новом месте, что и как. Сейчас мы с Никитой выбираем вариант продолжения карьеры, который подойдёт моему клиенту лучше всего», — сказал Исаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Никита заключил трёхлетний контракт с «Авангардом» летом 2019 года. В нынешнем сезоне Щербак принял участие в 16 матчах, набрав 6 (2+4) баллов при показателе полезности "+4" и 10 минутах штрафа. 28 октября Щербак был помещён в список отказов, откуда его не забрал ни один клуб КХЛ.

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