«Магнитка» в октябре набрала 19 очков, в сентябре было – шесть

Магнитогорский «Металлург» стал одним из лучших клубов Континентальной хоккейной лиге по игре в октябре.

Подопечные Ильи Воробьёва в октябре набрали 19 очков в 12 матчах. В сентябре уральский клуб набрал шесть очков за аналогичное количество матчей. Так же 19 очков в октябре набрал «Ак Барс» Дмитрия Квартальнова. 18 очков в активе ЦСКА, однако подопечные Игоря Никитина ещё могут улучшить результат.

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ-2019/20

В ходе октября магнитогорский клуб впервые в сезоне сумел добиться серии из четырёх выигранных матчей. Напомним, «Металлург» неудачно стартовал в нынешнем регулярном чемпионате, уже в сентябре сменив Йозефа Яндача на Воробьёва в должности главного тренера команды.

