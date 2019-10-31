«Магнитка» в октябре набрала 19 очков, в сентябре было – шесть
Магнитогорский «Металлург» стал одним из лучших клубов Континентальной хоккейной лиге по игре в октябре.
Подопечные Ильи Воробьёва в октябре набрали 19 очков в 12 матчах. В сентябре уральский клуб набрал шесть очков за аналогичное количество матчей. Так же 19 очков в октябре набрал «Ак Барс» Дмитрия Квартальнова. 18 очков в активе ЦСКА, однако подопечные Игоря Никитина ещё могут улучшить результат.
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В ходе октября магнитогорский клуб впервые в сезоне сумел добиться серии из четырёх выигранных матчей. Напомним, «Металлург» неудачно стартовал в нынешнем регулярном чемпионате, уже в сентябре сменив Йозефа Яндача на Воробьёва в должности главного тренера команды.
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Наконец-то в Магнитогорске появляется командная игра, а игроки понимают, что от них требуют.
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