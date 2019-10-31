Скабелка: надо завтра игрокам рассказать, что овертайм длится пять минут

Главный тренер казахстанского «Барыса» Андрей Скабелка поделился впечатлениями от проигранного домашнего матча с екатеринбургским «Автомобилистом» (3:4 ОТ).



«Первый период остался за „Автомобилистом“, не так мы хотели начать встречу. В перерыве удалось поговорить и встряхнуть ребят. Во втором и третьем периодах у нас было больше возможностей для взятия ворот. Но пропускали легкие голы, много сил прикладывали, чтобы отыграться. Овертайм у нас в этом сезоне – это отдельная тема. Завтра надо ребятам рассказать, что овертайм пять минут длится, а не минуту. Не обязательно в первой же смене, в первой атаке забивать гол. Здесь, наверное, наша, тренерская недоработка. Взяли одно очко, сейчас очень тяжело, плотность большая на Востоке. Разрыв небольшой между командами. То, что мы не прервали серию поражений, конечно, мы этим расстроены. Но то, что взяли очко, это плюс. Началась у нас шестиматчевая серия с „Автомобилистом“, она обещает быть очень серьезной. Первый матч закончился так, дальше уже будет другая игра.



По игре, я вам скажу, последние три игры, на мой взгляд, вообще лучшие в этом месяце. Мы хуже играли и брали очки. Достойно играли со всеми соперниками. И в Казани провели хороший матч, и с Магнитогорском, и сегодня. Нет тут никакого спада, ребята в хорошей физической форме. Да, мы недовольны, что мы не выигрываем. Но команда в хорошем тонусе, нет никакого спада», — цитирует Скабелку официальный сайт «Барыса».



«Автомобилист» прервал серию поражений, победив «Барыс»