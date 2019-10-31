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Батыршин: «Автомобилист» за месяц опустился вниз, сможет и подняться

Батыршин: «Автомобилист» за месяц опустился вниз, сможет и подняться
Хоккей / КХЛ 0

Защитник екатеринбургского «Автомобилиста» Рафаэль Батыршин поделился впечатлениями после выигранного гостевого матча с казахстанским «Барысом» (4:3 ОТ).

Турнирная таблица регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2019/20

«Отличный матч, «Барыс» хорошо принял нас, отдал два очка. Отступать некуда, мы многое сделали, в том числе внутри команды, и должно же было нам уже повести. Рад, что победили, но нам нужно ещё много работать над своей игрой и тяжело пока что-то комментировать. Впереди две трети чемпионата, поэтому нужно не опускать руки и продолжать работать, мы как за месяц опустились вниз, так и сможем подняться», — приводит слова защитника официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.

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