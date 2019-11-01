Кравцов: в США сразу сказал — надо мной так шутить не надо, я в Челябинске жил

Нападающий «Трактора» Виталий Кравцов поделился эмоциями после первого матча за челябинский клуб после возвращения из Северной Америки, а также рассказал о специфике американского юмора.

«Всегда с позитивом сюда возвращаюсь, многие ребята знакомы, все тепло приняли, легко нашёл общий язык с командой, с тренерским штабом.

Хотелось поскорее проснуться и пойти на тренировку, потому что понимал, что буду играть следующую игру, нужно было вкатываться, чтобы полегче было акклиматизироваться. На игру выходил, болельщики кричали: «Трактор», было приятно на душе, хотелось отблагодарить взаимностью. Выиграли матч, и слава богу.

Сыграл всю игру на эмоциях, сил было не так уж и много. На разминке видел, что плакаты рисовали. Очень приятно было, как будто и не уезжал. Мы разговаривали на тренировках и перед игрой, кому куда удобнее, обсуждали такие вещи. Старались начать от простого, а дальше было бы видно, что можем придумать. Не сказал бы, что нам было тяжело вместе, после первого-второго периода уже более-менее знали, кто где может находиться. Остаётся только больше приносить пользы. Не только старанием и отбиранием шайбы, но и забивать голы, создавать опасные моменты.

Американский юмор? Он больше такой как бы грязный, могут и из близких кого-то задеть. Нельзя рассказывать, какие там шутки. Я сразу сказал, что надо мной так шутить не надо, потому что я в Челябинске жил», — цитирует Кравцова пресс-служба «Трактора».