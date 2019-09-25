Шей — Кравцову: ты можешь улыбнуться, ты знаешь это

«Нью-Йорк Рейнджерс» победил «Ньй-Йорк Айлендерс» в предсезонном матче НХЛ. Встреча состоялась в «Мэдисон Сквер Гарден» и завершилась со счётом 3:1 (0:0, 2:0, 1:1).

Счёт в матче открыл Виталий Кравцов, для которого эта шайба стала дебютной за «рейнджеров». До этого россиянин отличился на турнире новобранцев, дважды поразив ворота «Миннесоты Уайлд».

Реакция Виталия на свой голевой дебют в НХЛ оказалась любопытной. После точного броска Кравцов с каменным лицом принимал поздравления партнёров, его мимика выражала эмоцию очень грустного человека. Ситуацию исправил американский защитник «синерубашечников» Брэди Шей, последним подъехавший поздравить Кравцова с шайбой и заставивший-таки Виталия улыбнуться.

«Я сказал: «Ты можешь улыбнуться, ты знаешь это», — прокомментировал этот забавный эпизод защитник «Рейнджерс».

Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» «Рейнджерс».