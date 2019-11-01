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Хартли включил 10 игроков КХЛ в состав сборной Латвии на контрольные матчи

ЧМ-2020
ЧМ-2020
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  • Даты проведения:
    08.05.2020—24.05.2020
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Хартли включил 10 игроков КХЛ в состав сборной Латвии на контрольные матчи
Хоккей / ЧМ по хоккею 2020 0

Главный тренер сборной Латвии Боб Хартли определился с составом национальной команды на контрольные матчи c командами Словении, Франции и Беларуси.

Вратари: Кристерс Гудлевскис и Кристапс Назаровс;

Защитники: Артурс Салия («Куньлунь Ред Стар»), Ральфс Фрейбергс, Уго Янсонс («Динамо» Рига), Артур Кулда, Робертс Мамчицс, Увис Балинскис (оба — «Динамо» Рига), Арвильс Бергманис, Сандис Жмонс, Ричардис Бирзиньш и Кристерс Фрейбергс;

Нападающие: Микс Индрашис («Динамо» Москва), Робертс Букартс, Рихардс Букартс, Каспарс Даугавиньш, Мартиньш Карсумс (оба — «Спартак»), Денис Смирновс, Рихардс Майнаклснис, Томс Андерсонс, Бруно Забис, Дейвидс Сарканис, Франкс Разгалс («Динамо» Рига), Раймонс Микуш Витолиньш, Сандис Жолманис, Лаурис Баярунс, Романс Неклюдовс, Кирилл Галоха и Николай Елисеевс.

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