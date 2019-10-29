Крикунов: Петерссон не вернётся после европаузы. У Индрашиса проверяем рёбра

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов после выигранного матча с «Авангардом» (1:0) рассказал о состоянии травмированных нападающих Андре Петерссона и Микса Индрашиса.



«Петерссон ещё не вернётся в строй после европаузы. Если только Индрашис может вернуться, но и тот под вопросом. Сейчас они поехали ещё раз в больницу. Доктор повёз проверить, целы его рёбра или нет. Поэтому я не знаю.



300 побед в КХЛ? Главное, что «Динамо» выиграло. Особых эмоций нет», — передаёт слова Крикунова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.



Напомним, Крикунов стал четвёртым тренером, одержавшим 300 побед в КХЛ. Рекорд принадлежит главному тренеру «Ак Барса» Дмитрию Квартальнову (401), второе место занимает наставник «Спартака» Олег Знарок (372), топ-3 замыкает Зинэтула Билялетдинов (360).

Крикунов стал четвёртым главным тренером в истории КХЛ, одержавшим 300 побед