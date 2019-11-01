«Металлург» и минское «Динамо» объявили составы на матч в Магнитогорске

«Металлург» и минское «Динамо» определились с составами на очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт в Магнитогорске. Встреча состоится сегодня, 1 ноября, начало — в 17:00 мск.

«Металлург» перед встречей с минчанами одержал пять побед в шести матчах.

«Металлург» Мг:



Галимов (Кошечкин);

Антипин — Береглазов, Мозякин — Нестрашил — Паршин;

Бирюков — Яковлев, Потехин — Расмуссен — Козун;

Дронов — Матушкин, Дорофеев — Локтионов — Кулёмин;

Минулин, Рожков, Коробкин — Любимов — Тимкин.



«Динамо» (Минск):



Энрот (Толопило);

Готовец — Ерёменко, А. Костицын — Шор — Спунер;

Денисов — Евенко, Принс — Павлович — Демков;

Знахаренко — Бокун, Мартынов — Ковыршин — Павленко;

Дюков, Дадонов — Китаров — Когалев, Степанов.