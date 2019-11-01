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Минское «Динамо» проиграло 10 матчей подряд, антирекорд — 11 поражений

Минское «Динамо» проиграло 10 матчей подряд, антирекорд — 11 поражений
Хоккей / КХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Металлург» принимал в Магнитогорске минское «Динамо». Встреча завершилась со счётом 3:2 ОТ в пользу уральского клуба.

Поражение стало для подопечных Крэйга Вудкрофта 10-м подряд. Для повторения антирекорда минчанам осталось проиграть один раз.

Гости открыли счёт на 10-й минуте стараниями Дрю Шора. Хозяева восстановили равновесие после броска Алексея Береглазова, реализовавшего численный перевес. Спустя три минуты Деннис Расмуссен отличился в формате «5 на 5» и вывел команду Ильи Воробьёва вперёд. Подопечные Крэйга Вудкрофта сравняли счёт в концовке второго периода усилиями Евгения Ковыршина, отличившегося в большинстве. В овертайме победу хозяевам принёс Андрей Локтионов.

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