Гулявцев: сегодня у «Амура» были игроки, которые вышли кипяточку попить

Главный тренер «Амура» Александр Гулявцев подвёл итоги выездного матча с «Авангардом» (2:3).
«Хоккей — это командная игра, и здесь нужно до конца оставаться командой, тогда будет результат. Неважно, какие у тебя исполнители, если ты отдаешься игре полностью. Отдаются все игроки, как один — тогда результат будет. К сожалению, сегодня у нас, извините за выражение, вышли кипяточку попить. Я именно этим огорчён, но по игре скажу, что ребята всё-таки сегодня заслужили очки. Но таков хоккей. Сейчас у нас пауза: восстановимся, отдохнём, приведём мысли в порядок и будем готовиться к следующим играм.
Конечно, мы упустили многое в начале, девять игр. Где-то нам очень сильно, может быть, не везло, удача и фарт в хоккее всегда должны присутствовать. Но после этих девяти матчей остальные 15-16 мы провели достаточно ровно: не было провалов, а то и были победные серии в два-три матча. За этот период мы немного подровнялись, но все-таки ещё не дотянули до зоны плей-офф», — приводит слова Гулявцева пресс-служба «Авангарда».
- 1 ноября 2019
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