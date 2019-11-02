«Айлендерс» одержали восьмую победу подряд, обыграв «Тампу»

«Нью-Йорк Айлендерс» победил «Тампа-Бэй Лайтнинг» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Нассау Колизеум» в Нью-Йорке и завершилась со счётом 5:2 (0:0, 2:1, 3:1) в пользу хозяев.
Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2019/20
Одним из главных героев встречи стал форвард «Айлендерс» Андерс Ли, в активе которого 3 очка (1+2). По 2 балла за результативность в составе победителей набрали: Дерик Брассар (1+1), Джош Бейли (1+1) и Мэтью Барзал (1+1). Голами у «Тампы» отметились Янни Гурд и Райан Макдона.
Российский нападающий «Лайтнинг» Никита Кучеров провёл на льду 19 минут 53 секунд, нанёс два броска в створ ворот и совершил 3 силовых приёма. Александр Волков не отметился результативными действиями. Михаил Сергачёв окончил матч с показателем полезности «-2». Андрей Василевский отразил 21 бросок из 25.
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