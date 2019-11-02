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«Айлендерс» одержали восьмую победу подряд, обыграв «Тампу»

«Айлендерс» одержали восьмую победу подряд, обыграв «Тампу»
Хоккей / НХЛ 0

«Нью-Йорк Айлендерс» победил «Тампа-Бэй Лайтнинг» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Нассау Колизеум» в Нью-Йорке и завершилась со счётом 5:2 (0:0, 2:1, 3:1) в пользу хозяев.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2019/20

Одним из главных героев встречи стал форвард «Айлендерс» Андерс Ли, в активе которого 3 очка (1+2). По 2 балла за результативность в составе победителей набрали: Дерик Брассар (1+1), Джош Бейли (1+1) и Мэтью Барзал (1+1). Голами у «Тампы» отметились Янни Гурд и Райан Макдона.

Российский нападающий «Лайтнинг» Никита Кучеров провёл на льду 19 минут 53 секунд, нанёс два броска в створ ворот и совершил 3 силовых приёма. Александр Волков не отметился результативными действиями. Михаил Сергачёв окончил матч с показателем полезности «-2». Андрей Василевский отразил 21 бросок из 25.

НХЛ - регулярный чемпионат
02 ноября 2019, суббота. 02:00 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
5 : 2
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Барзал (Ледди) – 24:58' (5x5)   1:1 Гурд (Шаттенкирк) – 27:49' (5x5)   2:1 Пулок (Брассар, Бовиллье) – 31:33' (5x5)   3:1 Бейли (Барзал, Ли) – 52:41' (5x5)   4:1 Ли (Бойчак) – 54:27' (5x5)   4:2 Макдона (Стэмкос, Палат) – 58:03' (5x5)   5:2 Брассар (Ли, Бейли) – 59:24' (en)
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