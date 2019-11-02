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Результаты матчей НХЛ за 1 ноября 2019 года

Результаты матчей НХЛ за 1 ноября 2019 года
Хоккей / НХЛ 0

1 ноября в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги было сыграно восемь матчей.

Календарь регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2019/20

«Вашингтон Кэпиталз» — «Баффало Сэйбрз» — 6:1

НХЛ - регулярный чемпионат
02 ноября 2019, суббота. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
6 : 1
Баффало Сэйбрз
Баффало
1:0 Врана (Уилсон) – 6:17' (5x5)   2:0 Стивенсон (Бойд, Лайпсик) – 6:59' (5x5)   3:0 Врана (Кемпны, Уилсон) – 09:29' (5x5)   4:0 Лайпсик (Гудас, Бойд) – 10:44' (5x5)   4:1 Йокихарью (Далин, Родригес) – 30:40' (5x5)   5:1 Уилсон (Кемпны) – 36:53' (5x5)   6:1 Оши (Кемпны, Овечкин) – 53:43' (5x5)

«Нью-Йорк Айлендерс» — «Тампа-Бэй Лайтнинг» — 5:2

НХЛ - регулярный чемпионат
02 ноября 2019, суббота. 02:00 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
5 : 2
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Барзал (Ледди) – 24:58' (5x5)   1:1 Гурд (Шаттенкирк) – 27:49' (5x5)   2:1 Пулок (Брассар, Бовиллье) – 31:33' (5x5)   3:1 Бейли (Барзал, Ли) – 52:41' (5x5)   4:1 Ли (Бойчак) – 54:27' (5x5)   4:2 Макдона (Стэмкос, Палат) – 58:03' (5x5)   5:2 Брассар (Ли, Бейли) – 59:24' (en)

«Нью-Джерси Дэвилз» — «Филадельфия Флайерз» — 3:4 Б

НХЛ - регулярный чемпионат
02 ноября 2019, суббота. 02:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
3 : 4
Б
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
1:0 Симмондс (Хьюз, Палмьери) – 06:24' (5x4)   1:1 Линдблом (Кутюрье, Конечны) – 10:39' (5x5)   1:2 Кутюрье (Линдблом) – 27:26' (5x5)   2:2 Ватанен (Хишир, Холл) – 34:28' (5x4)   3:2 Холл (Грин, Палмьери) – 49:58' (5x5)   3:3 Фараби (Раффль, Проворов) – 51:29' (5x5)   3:4 Кутюрье – 65:00' (ПБ)

«Каролина Харрикейнз» — «Детройт Ред Уингз» — 7:3

НХЛ - регулярный чемпионат
02 ноября 2019, суббота. 02:30 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
7 : 3
Детройт Ред Уингз
Детройт
1:0 Свечников (Славин, Хэмилтон) – 07:15' (5x5)   1:1 Манта (Атанасиу, Хикеттс) – 16:52' (5x5)   2:1 Ахо (Фёгеле, Славин) – 20:27' (5x5)   3:1 Нидеррайтер (Ахо, Гардинер) – 21:48' (5x4)   3:2 Манта (Атанасиу, Фильппула) – 28:02' (5x4)   4:2 Нечас (Дзингел, ван Римсдайк) – 28:28' (5x5)   5:2 Ахо (Хэмилтон, Свечников) – 31:03' (5x5)   5:3 Бертуцци (Ларкин, Немет) – 36:12' (5x5)   6:3 Макгинн (Хэмилтон) – 41:49' (4x5)   7:3 Терявяйнен (Славин) – 56:38' (en)

«Сент-Луис Блюз» — «Коламбус Блю Джекетс» — 4:3 ОТ

НХЛ - регулярный чемпионат
02 ноября 2019, суббота. 03:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
4 : 3
ОТ
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
1:0 Томас (Бозак, Сэнфорд) – 14:05' (5x5)   1:1 Дюбуа (Нюквист, Аткинсон) – 19:54' (5x5)   1:2 Милано (Бьёркстранд, Харрингтон) – 25:41' (5x5)   1:3 Бьёркстранд (Дюбуа, Веннберг) – 30:36' (5x4)   2:3 Шенн (Перрон, Шварц) – 32:07' (5x4)   3:3 Сундквист (Барбашев, Макикерн) – 32:33' (5x5)   4:3 Перрон (Пьетранджело, О'Райлли) – 60:08' (3x3)

«Колорадо Эвеланш» — «Даллас Старз» — 1:2

НХЛ - регулярный чемпионат
02 ноября 2019, суббота. 04:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
1 : 2
Даллас Старз
Даллас
0:1 Хинц (Гурьянов, Павелски) – 18:06' (5x5)   0:2 Хинц (Янмарк) – 25:39' (4x5)   1:2 Маккиннон (Макар, Кадри) – 29:54' (5x4)

«Анахайм Дакс» — «Ванкувер Кэнакс» — 2:1 ОТ

НХЛ - регулярный чемпионат
02 ноября 2019, суббота. 05:00 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
Окончен
2 : 1
ОТ
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
1:0 Сильверберг (Ракелль, Хольцер) – 13:28' (4x5)   1:1 Годетт (Саттер, Пирсон) – 53:42' (5x5)   2:1 Гецлаф (Терри, Гибсон) – 62:30' (3x3)

«Сан-Хосе Шаркс» — «Виннипег Джетс» — 2:3

НХЛ - регулярный чемпионат
02 ноября 2019, суббота. 05:30 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Окончен
2 : 3
Виннипег Джетс
Виннипег
0:1 Бурк (Коннор) – 13:34' (5x5)   1:1 Гудроу (Бродзински, Власик) – 23:18' (5x5)   1:2 Уилер (Шайфли, Коннор) – 27:53' (5x5)   2:2 Гертл (Кейн, Лабанк) – 40:49' (5x5)   2:3 Элерс (Рослович, Литтл) – 58:36' (5x5)

С 23 по 26 января 2020 года регулярный чемпионат прервётся на Матч звёзд. Он пройдёт в Сент-Луисе на льду действующего победителя Кубка Стэнли. В финальной серии прошлого сезона «музыканты» обыграли в семи матчах «Бостон Брюинз». В 2018 году победителем Кубка Стэнли стал «Вашингтон Кэпиталз».

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