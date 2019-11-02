Результаты матчей НХЛ за 1 ноября 2019 года

1 ноября в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги было сыграно восемь матчей.
Календарь регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2019/20
«Вашингтон Кэпиталз» — «Баффало Сэйбрз» — 6:1
«Нью-Йорк Айлендерс» — «Тампа-Бэй Лайтнинг» — 5:2
«Нью-Джерси Дэвилз» — «Филадельфия Флайерз» — 3:4 Б
«Каролина Харрикейнз» — «Детройт Ред Уингз» — 7:3
«Сент-Луис Блюз» — «Коламбус Блю Джекетс» — 4:3 ОТ
«Колорадо Эвеланш» — «Даллас Старз» — 1:2
«Анахайм Дакс» — «Ванкувер Кэнакс» — 2:1 ОТ
«Сан-Хосе Шаркс» — «Виннипег Джетс» — 2:3
С 23 по 26 января 2020 года регулярный чемпионат прервётся на Матч звёзд. Он пройдёт в Сент-Луисе на льду действующего победителя Кубка Стэнли. В финальной серии прошлого сезона «музыканты» обыграли в семи матчах «Бостон Брюинз». В 2018 году победителем Кубка Стэнли стал «Вашингтон Кэпиталз».
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