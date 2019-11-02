НХЛ назвала трёх звёзд игрового дня
Национальная хоккейная лига на своём официальном сайте назвала трёх лучших спортсменов очередного игрового дня.
Первой звездой дня признан нападающий «Каролины Харрикейнз» Себастьян Ахо. В матче с «Детройт Ред Уингз» (7:3) финский форвард забросил две шайбы и отдал результативную передачу. Одноклубник Ахо Андрей Свечников набрал в этом матче 2 (1+1) очка и продлил серию с голами до трёх встреч.
Второй звездой назван нападающий «Даллас Старз» Роопе Хинц, забросивший две шайбы в выездном матче с «Колорадо Эвеланш» (2:1). Голкипер «звёзд» Антон Худобин отразил 38 бросков из 39.
Замкнул тройку лучших игроков голкипер «Виннипег Джетс» Коннор Хеллебайк. Во встрече с «Сан-Хосе Шаркс» (3:2) вратарь отразил 51 бросок из 53.
«Ураган» Свечников! Молодые русские так не врывались в НХЛ со времён Ковальчука
Прямо сейчас Свечников-младший — лучший форвард «Каролины».
- 2 ноября 2019
-
09:45
-
09:27
-
09:17
-
08:50
-
08:24
-
08:14
-
07:58
-
07:31
-
06:57
-
06:50
-
06:38
-
06:35
-
06:13
-
05:57
-
05:21
-
05:09
-
04:47
-
04:38
-
03:54
-
03:14
-
02:56
-
02:23
- 1 ноября 2019
-
23:50
-
23:35
-
23:27
-
23:00
-
22:32
-
22:17
-
21:54
-
21:51
-
21:48
-
21:13
-
20:52
-
20:35
-
20:10
Партнерский контент