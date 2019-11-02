НХЛ назвала трёх звёзд игрового дня

Национальная хоккейная лига на своём официальном сайте назвала трёх лучших спортсменов очередного игрового дня.



Первой звездой дня признан нападающий «Каролины Харрикейнз» Себастьян Ахо. В матче с «Детройт Ред Уингз» (7:3) финский форвард забросил две шайбы и отдал результативную передачу. Одноклубник Ахо Андрей Свечников набрал в этом матче 2 (1+1) очка и продлил серию с голами до трёх встреч.



Второй звездой назван нападающий «Даллас Старз» Роопе Хинц, забросивший две шайбы в выездном матче с «Колорадо Эвеланш» (2:1). Голкипер «звёзд» Антон Худобин отразил 38 бросков из 39.



Замкнул тройку лучших игроков голкипер «Виннипег Джетс» Коннор Хеллебайк. Во встрече с «Сан-Хосе Шаркс» (3:2) вратарь отразил 51 бросок из 53.

«Ураган» Свечников! Молодые русские так не врывались в НХЛ со времён Ковальчука Прямо сейчас Свечников-младший — лучший форвард «Каролины».