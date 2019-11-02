Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Нефтехимик» — «Ак Барс». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

НХЛ назвала трёх звёзд игрового дня

НХЛ назвала трёх звёзд игрового дня
Хоккей / НХЛ 0

Национальная хоккейная лига на своём официальном сайте назвала трёх лучших спортсменов очередного игрового дня.

Первой звездой дня признан нападающий «Каролины Харрикейнз» Себастьян Ахо. В матче с «Детройт Ред Уингз» (7:3) финский форвард забросил две шайбы и отдал результативную передачу. Одноклубник Ахо Андрей Свечников набрал в этом матче 2 (1+1) очка и продлил серию с голами до трёх встреч.

Второй звездой назван нападающий «Даллас Старз» Роопе Хинц, забросивший две шайбы в выездном матче с «Колорадо Эвеланш» (2:1). Голкипер «звёзд» Антон Худобин отразил 38 бросков из 39.

Замкнул тройку лучших игроков голкипер «Виннипег Джетс» Коннор Хеллебайк. Во встрече с «Сан-Хосе Шаркс» (3:2) вратарь отразил 51 бросок из 53.

«Ураган» Свечников! Молодые русские так не врывались в НХЛ со времён Ковальчука
Прямо сейчас Свечников-младший — лучший форвард «Каролины».
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019