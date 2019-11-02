Осипов: цены в Китае высокие. Не знаю, почему бытует другое мнение

Защитник «Куньлунь Ред Стар» Денис Осипов рассказал, как проходит адаптация в Китае.
«Испытал культурный шок, скромно выражаясь. Бывал в Китае с другими командами, но переночевать, сыграть и улететь — одно, жить здесь — другое. Сейчас я уже перестроился под местную кухню, уважаю китайские пельмени, лапшу, попробовали с женой пекинскую утку. Простой совет: заказывать в ресторанах надо по картинке, чтоб не ошибиться.
С Интернетом не то чтобы проблема, просто мы привыкли к другому. ТВ-каналов — несколько сотен, а русских нет. Цены высокие. Не знаю, почему бытует мнение, что в Китае всё дёшево. Большая часть игроков живёт в центре города, добирается до стадиона около часа, а я — в гостинице, ближе к арене. Здесь интересная система в метро: можно зайти «зайцем», но выйти без билета уже не получится. Без семьи мой день похож на «день сурка»: проснулся, позавтракал, потренировался, сыграл, спать! Это тоже из серии стереотипов. Но самом деле у нас очень сплочённый коллектив, отличная рабочая атмосфера», — приводит слова Осипова официальный сайт КХЛ.
- 2 ноября 2019
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