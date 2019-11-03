Марченко: у СКА была несобранность, когда пропустили два быстрых гола

Нападающий СКА Кирилл Марченко прокомментировал результат матча с рижским «Динамо» (4:3 Б).
«Приятно, что доверили игровое время и право исполнить буллит. Мне повезло — попал. Это случайность. Шайба сама залетает. Определялся по позиции вратаря, но это всё равно лотерея. Мандраж был большим. Он всегда есть, когда играешь за команду такого уровня, когда полный дворец. С мандражом надо справляться и играть в свой хоккей. И всё будет нормально.
У нас была небольшая несобранность, когда пропустили два быстрых гола. Недоработали в каких-то нюансах. Хорошо, что отыгрались в том же периоде и продолжили играть в свой хоккей. Овертайм получился сложным. Хорошо, что выстояли. Ребята — мужики, бились до конца. На самом деле все овертаймы сложные.
Не могу сказать, почему меня отпустили из молодёжной сборной на матч с рижанами. Это же не я решаю. Может быть, больше был нужен здесь?» — передаёт слова Марченко корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
- 3 ноября 2019
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