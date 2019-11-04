2 очка Кузнецова помогли «Вашингтону» обыграть «Калгари»

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Калгари Флэймз». Встреча состоялась на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 4:2.
В составе победителей хет-трик оформил Якуб Врана. Двумя голевыми передачами отметился россиянин Евгений Кузнецов. Еще одну шайбу забросил Ларс Эллер. Александр Овечкин провёл на площадке 19 минут и 15 секунд, завершив встречу с коэффициентом полезности «-2». Защитник Дмитрий Орлов получил 19 минут и 19 секунд игрового времени, завершив матч с коэффициентом полезности «-1». Голкипер Илья Самсонов отразил 25 бросков из 27.
Таким образом, «Вашингтон» одержал четвертую победу подряд. «Калгари» в свою очередь потерпел первое поражение за последние две игры.
В следующем матче «Вашингтон» встретится с «Флоридой Пантерз», а «Калгари» сыграет с «Аризоной Койотс».
- 4 ноября 2019
-
05:50
-
05:36
-
04:50
-
03:57
-
03:15
-
00:35
-
00:11
- 3 ноября 2019
-
23:55
-
23:31
-
23:05
-
22:35
-
22:16
-
22:06
-
22:02
-
21:54
-
21:26
-
21:04
-
21:00
-
20:57
-
20:53
-
20:50
-
20:48
-
20:44
-
20:39
-
20:35
-
20:31
-
20:28
-
20:23
-
20:02
-
19:49
-
19:48
-
19:15
-
18:59
-
18:25
-
18:18