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2 очка Кузнецова помогли «Вашингтону» обыграть «Калгари»

2 очка Кузнецова помогли «Вашингтону» обыграть «Калгари»
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Калгари Флэймз». Встреча состоялась на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 4:2.

В составе победителей хет-трик оформил Якуб Врана. Двумя голевыми передачами отметился россиянин Евгений Кузнецов. Еще одну шайбу забросил Ларс Эллер. Александр Овечкин провёл на площадке 19 минут и 15 секунд, завершив встречу с коэффициентом полезности «-2». Защитник Дмитрий Орлов получил 19 минут и 19 секунд игрового времени, завершив матч с коэффициентом полезности «-1». Голкипер Илья Самсонов отразил 25 бросков из 27.

Таким образом, «Вашингтон» одержал четвертую победу подряд. «Калгари» в свою очередь потерпел первое поражение за последние две игры.

В следующем матче «Вашингтон» встретится с «Флоридой Пантерз», а «Калгари» сыграет с «Аризоной Койотс».

НХЛ - регулярный чемпионат
04 ноября 2019, понедельник. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
4 : 2
Калгари Флэймз
Калгари
0:1 Манджапане (Ткачук) – 05:40' (5x5)   1:1 Врана (Кузнецов, Уилсон) – 11:01' (5x5)   2:1 Врана – 15:08' (5x5)   2:2 Линдхольм (Чюлингтон, Манджапане) – 19:58' (5x5)   3:2 Врана (Кузнецов, Кемпны) – 35:05' (5x5)   4:2 Эллер (Уилсон) – 42:20' (5x4)
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