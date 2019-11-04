2 очка Кузнецова помогли «Вашингтону» обыграть «Калгари»

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Калгари Флэймз». Встреча состоялась на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 4:2.

В составе победителей хет-трик оформил Якуб Врана. Двумя голевыми передачами отметился россиянин Евгений Кузнецов. Еще одну шайбу забросил Ларс Эллер. Александр Овечкин провёл на площадке 19 минут и 15 секунд, завершив встречу с коэффициентом полезности «-2». Защитник Дмитрий Орлов получил 19 минут и 19 секунд игрового времени, завершив матч с коэффициентом полезности «-1». Голкипер Илья Самсонов отразил 25 бросков из 27.

Таким образом, «Вашингтон» одержал четвертую победу подряд. «Калгари» в свою очередь потерпел первое поражение за последние две игры.

В следующем матче «Вашингтон» встретится с «Флоридой Пантерз», а «Калгари» сыграет с «Аризоной Койотс».