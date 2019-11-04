Итоги игрового дня НХЛ для российских хоккеистов 3 ноября 2019 года

3 ноября в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги состоялось два матча, в которых приняло участие четыре российских хоккеиста.



Календарь регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2019/20



Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов отметился двумя результативными передачами, форвард «столичных» Александр Овечкин провёл свой 1100-й матч в НХЛ, голкипер «Вашингтона» Илья Самсонов отразил 25 из 27 бросков.



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Вратарь Клуб Броски %Об Счёт Самсонов «Вашингтон» 25 из 27 92,6 4:2