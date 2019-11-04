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Итоги игрового дня НХЛ для российских хоккеистов 3 ноября 2019 года

Итоги игрового дня НХЛ для российских хоккеистов 3 ноября 2019 года
Хоккей / НХЛ 0

3 ноября в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги состоялось два матча, в которых приняло участие четыре российских хоккеиста.

Календарь регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2019/20

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов отметился двумя результативными передачами, форвард «столичных» Александр Овечкин провёл свой 1100-й матч в НХЛ, голкипер «Вашингтона» Илья Самсонов отразил 25 из 27 бросков.

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ВратарьКлубБроски%ОбСчёт
Самсонов«Вашингтон»25 из 2792,64:2
Игрок

Овечкин (н)

Кузнецов (н)

Орлов (з)		Клуб

«Вашингтон»

«Вашингтон»

«Вашингтон»		Очки

0

0+2

0		+/-

-2

+3

-1		Штраф

0

2

0		Броски

4

3

2		Хиты

3

0

1		Блоки

1

0

1		Вбрасывания

-

56%

-		Время

19.15

19.30

19.19
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