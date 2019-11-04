Итоги игрового дня НХЛ для российских хоккеистов 3 ноября 2019 года
3 ноября в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги состоялось два матча, в которых приняло участие четыре российских хоккеиста.
Календарь регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2019/20
Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов отметился двумя результативными передачами, форвард «столичных» Александр Овечкин провёл свой 1100-й матч в НХЛ, голкипер «Вашингтона» Илья Самсонов отразил 25 из 27 бросков.
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|Вратарь
|Клуб
|Броски
|%Об
|Счёт
|Самсонов
|«Вашингтон»
|25 из 27
|92,6
|4:2
|Игрок
Овечкин (н)
Кузнецов (н)
Орлов (з)
|Клуб
«Вашингтон»
«Вашингтон»
«Вашингтон»
|Очки
0
0+2
0
|+/-
-2
+3
-1
|Штраф
0
2
0
|Броски
4
3
2
|Хиты
3
0
1
|Блоки
1
0
1
|Вбрасывания
-
56%
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|Время
19.15
19.30
19.19
- 4 ноября 2019
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09:45
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09:28
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09:12
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08:34
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