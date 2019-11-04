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Вей: ЦСКА не успел опомниться от победы в Кубке Гагарина и уже новый вызов

Вей: ЦСКА не успел опомниться от победы в Кубке Гагарина и уже новый вызов
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий московского ЦСКА Линден Вей поделился впечатлениями от победы «армейцев» в Кубке Гагарина.

«Было классно. Мы провели такой прекрасный сезон в прошлом году. Я никогда не выигрывал ни одного чемпионата в своей карьере. Быть частью этого коллектива — особенное чувство. В этом году всё иначе. Тяжело после такого длинного сезона возвращаться и доказывать в каждой игре. До самого конца бились, не успели толком опомниться и вот уже новый вызов. Состав у нас практически не изменился, пока идём хорошо.

Впереди ещё много матчей. У нас хорошая глубина состава. Всё строится не на одном только парне или одном звене. Каждый делает свой вклад каждый матч. Это ещё один из факторов нашего триумфа в прошлом сезоне», — цитирует Вея Sports.kz.

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