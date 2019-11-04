Бабаев — о скандале Кузнецова с кокаином: это чистая случайность и подстава

Хоккейный агент Шуми Бабаев прокомментировал кокаиновый скандал, связанный с форвардом «Вашингтон Кэпиталз» Евгением Кузнецовым. Напомним, россиянин дисквалифицирован ИИХФ на четыре года за кокаин в допинг-пробе, НХЛ дала форварду только три матча дисквалификации.



«Как я знаю эту историю со своей стороны, это чистая случайность. Случайность и подстава. Но знаете, в чем разница между Россией и другими странами? У нас сразу клеймо ставят, хотят засадить человека, оскорбить, унизить. А там пытаются помочь, определить, почему так случилось: «Давайте дадим человеку шанс, давайте ему все вместе поможем». Не заклеймим, не расстреляем, не на четыре года лишим хоккея, а просто поймем.



В НХЛ на самом деле не дураки ведь: они провели собеседование – одно, второе, третье, запросили все отели, в которых он останавливался, всех людей, которые там были – целое расследование проводилось. И отстранили только на три игры. Разумное правильное решение: дали человеку шанс понять, доказать, что это ёслучайность, либо просто его молодость – много факторов может быть. Человек может заблудиться, но ему укажешь на эту ошибку – «да, я был неправ» и исправится.



Ну это что – на четыре года оставить человека? Он кому-то этим навредил? Он нанёс вред самому себе. Он что, улучшил этим результат? Что он сделал такого, за что его на четыре года наказали?



Да, можно говорить: плохой пример молодым. Но это наоборот, обратный пример: вот человек сделал – не делайте так, ребят. Каждый человек будет ошибаться. Жизнь – это ошибки: кто-то учится на своих, кто-то на чужих. Из этих ошибок жизнь состоит. Хоккей состоит из ошибок: судьи ошибаются – значит мы должны их пылесосить только матом? Посмотрите, в НХЛ они тоже ошибаются. Игроки ошибаются – но посмотрите на «Витязь»: Кравец дал людям шанс, они играют, он не сажает никого за каждую ошибку. Вспомните «Адмирал» Андриевского: у него молодые все выросли. Почему? Он им доверял: «Ребята, я вас не посажу, если вы один раз ошибётесь». В НХЛ им доверяют», — цитирует Бабаева Sports.ru.

«Ему нужна наша поддержка, а не презрение». Америка — о наказании Кузнецова Крови там никто не требует.