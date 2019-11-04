Михайлов — о высказываниях Стэплтона: грош ему цена как игроку и человеку

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов прокомментировал критические высказывания экс-игрока «Ак Барса» и «Нефтехимика» Тима Стэплтона в адрес КХЛ.



«Стэплтон вспоминается мне как средненький хоккеист, который играл в нашей лиге в третьих звеньях. То, что он говорит, — это от небольшого ума. Как игрок, он собой ничего не представляет, его мнение равно нулю. К сожалению, те люди, которые приезжают играть в КХЛ, забывают, что они здесь, чтобы работать. Им дают любимую работу, а они по завершении позволяют себе нелицеприятные высказывания не только в адрес нашего хоккея, но и в адрес наших руководителей.



Стэплтон такими высказываниями показал своё полное бескультурье не только спортивное, но и человеческое. Грош ему цена как игроку и человеку», — приводит слова Михайлова Sport24.

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