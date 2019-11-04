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Три игрока из QMJHL помогут молодёжной сборной России в первых матчах суперсерии

Три игрока из QMJHL помогут молодёжной сборной России в первых матчах суперсерии
Хоккей / МЧМ по хоккею 2020 0

Трое игроков, выступающих в Главной юниорской хоккейной лиге Квебека (QMJHL), помогут молодёжной сборной России в первых матчах суперсерии. Подопечные Валерия Брагина встретятся со сборной QMJHL 5 и 6 ноября.

«Никита Александров, Дмитрий Завгородний, Александр Хованов и Егор Соколов примут участие в первом матче CIBC Canada Russia Series против сборной QMJHL. CHL также проинформировала ФХР, что по вопросу участия Руслана Исхакова в матчах серии принято отрицательное решение», — гласит заявление Федерации хоккея России в «Твиттере».

Расписание матчей суперсерии:

5 ноября, 3:00 (мск). Сборная QMJHL — Россия U20
6 ноября, 3:00. Россия U20 — сборная QMJHL
8 ноября, 3:00. Сборная OHL — Россия U20
12 ноября, 3:00. Россия U20 — сборная OHL
14 ноября, 4:30. Сборная WHL — Россия U20
15 ноября, 4:30. Россия U20 — сборная WHL.

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