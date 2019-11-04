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Кравец — о поражении: «Витязь» взял очко и остался на прежнем месте. Это позитив

Кравец — о поражении: «Витязь» взял очко и остался на прежнем месте. Это позитив
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер «Витязя» Михаил Кравец прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Торпедо» (3:4 Б). Хозяева потерпели шестое поражение в последних семи матчах, но укрепились на третьем месте в Западной конференции

«У нас было хорошее движение. Мы тоже боролись и бились. К сожалению, у нас была масса нереализованных моментов, особенно в первом периоде.

Нам нужно больше работать над реализацией буллитов. Хотели порадовать болельщиков и себя в заключительной игре перед перерывом.

Мы взяли одно очко и остались на прежнем месте. Считаю, это тоже позитив. Во время паузы есть время передохнуть. Будем готовиться к следующим играм», – цитирует Кравеца пресс-служба подмосковного клуба.

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