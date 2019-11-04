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Нестеров — журналисту: почему у ЦСКА не получилось воплотить давление в голы?

Нестеров — журналисту: почему у ЦСКА не получилось воплотить давление в голы?
Хоккей / КХЛ 0

Защитник ЦСКА Никита Нестеров ответил на вопросы после проигрыша в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Нефтехимиком» (1:4). «Волки» продлили победную серию до девяти матчей, в свою очередь «армейцы» Москвы потерпели второе поражение в последних трёх матчах.

В чём причина поражения?
– Нет причин.
Всё-таки, наверное, вы настраивались начать более активно?
– Следующий вопрос.
Почему во втором периоде, когда закрыли «Нефтехимик» в зоне, это давление не получилось воплотить в голы?
– К вам вопрос — почему не получилось?
Не знаю.
– Я тоже не знаю, — цитирует Нестерова «Спорт Бизнес Online».

12 ноября «Нефтехимик» проведёт выездной матч с московским «Динамо», а ЦСКА в тот же день встретится в Москве со «Спартаком».

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