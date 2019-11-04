Нестеров — журналисту: почему у ЦСКА не получилось воплотить давление в голы?
Защитник ЦСКА Никита Нестеров ответил на вопросы после проигрыша в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Нефтехимиком» (1:4). «Волки» продлили победную серию до девяти матчей, в свою очередь «армейцы» Москвы потерпели второе поражение в последних трёх матчах.
– В чём причина поражения?
– Нет причин.
– Всё-таки, наверное, вы настраивались начать более активно?
– Следующий вопрос.
– Почему во втором периоде, когда закрыли «Нефтехимик» в зоне, это давление не получилось воплотить в голы?
– К вам вопрос — почему не получилось?
– Не знаю.
– Я тоже не знаю, — цитирует Нестерова «Спорт Бизнес Online».
12 ноября «Нефтехимик» проведёт выездной матч с московским «Динамо», а ЦСКА в тот же день встретится в Москве со «Спартаком».
Капризов — об 1:4: ЦСКА не надо искать оправдания, серьёзнее нужно быть
- 5 ноября 2019
-
00:00
- 4 ноября 2019
-
23:54
-
23:16
-
23:01
-
22:32
-
22:14
-
22:05
-
21:53
-
21:18
-
21:04
-
20:50
-
20:27
-
20:18
-
20:07
-
20:05
-
19:58
-
19:48
-
19:39
-
19:31
-
19:23
-
19:21
-
19:03
-
18:35
-
18:16
-
17:54
-
17:24
-
17:05
-
16:38
-
16:31
-
16:17
-
16:07
-
15:56
-
15:33
-
14:49
-
14:19
Партнерский контент