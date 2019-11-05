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Завгородний и Хованов повторили достижение Телегина в Суперсерии-2011

Завгородний и Хованов повторили достижение Телегина в Суперсерии-2011
Хоккей / МЧМ по хоккею 2020 0

Сборная России одержала победу в матче Суперсерии с национальной командой QMJHL. Встреча состоялась на стадионе «Ти-Ди Стэйшн» и завершилась победой россиян со счётом 4:3.

В ходе матча сборная России уступала со счётом 1:3, но смогла отыграться и выиграть матч. В составе победителей по два гола забили Дмитрий Завгородний и Александр Хованов. Также Завгородний и Хованов сделали по две результативные передачи.

Таким образом, североамериканские легионеры сборной России организовали все голы национальной команды в первом матче Суперсерии. Как сообщает издание Sportsnet, Завгородний и Хованов повторили достижение Ивана Телегина, установленное в Суперсерии 2011 года. Телегин до сегодняшнего дня был единственным игроком в российской сборной, кто набирал четыре очка в одном матче Суперсерии.

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Сборная России отыгралась с 1:3, тройка Соколов—Хованов—Завгородний показала невероятный хоккей.
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