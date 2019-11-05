Хованов: у меня хороший шанс на чемпионат мира, я хорошо подготовился к сезону

Нападающий молодёжной сборной России Александр Хованов прокомментировал победу в первом матче Суперсерии-2019 с командой Главной юниорской лиги Квебека (4:3).
«Последний раз выступал за сборную в Сочи. Каждый раз, когда получается представлять свою страну, настроение отличное. Требования тренерского штаба мне хорошо знакомы, Валерий Николаевич объяснил нюансы игры в неравных составах, в своей зоне. Хорошо, что выиграли, знаю, что ребятам было тяжело после дороги. Эта победа многое говорит о том, что мы можем играть под давлением, независимо от положения, в котором находимся.
У нас хорошее взаимопонимание с русскими ребятами из лиги Квебека, мы много играли вместе за юниорские сборные. И в самой лиге хоккей очень похожий — нам было легко найти взаимопонимание. Никита Александров — хороший центр, может одинаково хорошо сыграть в нападении и защите. Рад за него, что он провёл первый матч за сборную, это большое событие. Тем более что он и сыграл хорошо.
Жалко, что можно провести только два матча? Ну конечно, хочется сыграть и с другими лигами, проверить свой уровень, показать нашу игру. Но это правила, ничего не поделаешь. Может быть, они поменяются в будущем, было бы здорово.
Оказаться в Чехии на МЧМ — мечта для всех здесь. Помню, как смотрел тот матч, в котором наша команда отыгралась с 0:3 и выиграла, с тех пор мечтаю выиграть золото чемпионата мира в составе молодёжки. В прошлом году попасть в состав не получилось, но в этом у меня есть хороший шанс, как мне кажется. Я стал старше, хорошо подготовился к сезону. Главное — продолжать играть в свою игру», — цитирует Хованова пресс-служба ФХР.
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