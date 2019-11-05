Главный тренер сборной QMJHL: несколько грубых ошибок стоили нам матча

Главный тренер сборной Главной юниорской лиги Квебека Дэйл Хантер прокомментировал поражение в первом матче Суперсерии с молодёжной сборной России (3:4).

«Мы провели большую силовую работу, хорошо боролись, но совершили несколько грубых ошибок в конце матча, которые стоили нам результата. Порой такое случается. Мы попытаемся кое-что исправить. Игрой российской команды несколько раз оставались без опеки под нашими воротами. Мы определённо должны разобраться с этим. Завтра нужно провести такой же энергичный матч», — цитирует Хантера пресс-служба Суперсерии.

В составе победителей по два гола забили Дмитрий Завгородний и Александр Хованов. Также Завгородний и Хованов сделали по два результативные передачи. Таким образом, североамериканские легионеры сборной России организовали все голы национальной команды в первом матче Суперсерии.