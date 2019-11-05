Главный тренер сборной QMJHL: несколько грубых ошибок стоили нам матча

Главный тренер сборной Главной юниорской лиги Квебека Дэйл Хантер прокомментировал поражение в первом матче Суперсерии с молодёжной сборной России (3:4).
«Мы провели большую силовую работу, хорошо боролись, но совершили несколько грубых ошибок в конце матча, которые стоили нам результата. Порой такое случается. Мы попытаемся кое-что исправить. Игрой российской команды несколько раз оставались без опеки под нашими воротами. Мы определённо должны разобраться с этим. Завтра нужно провести такой же энергичный матч», — цитирует Хантера пресс-служба Суперсерии.
В составе победителей по два гола забили Дмитрий Завгородний и Александр Хованов. Также Завгородний и Хованов сделали по два результативные передачи. Таким образом, североамериканские легионеры сборной России организовали все голы национальной команды в первом матче Суперсерии.
- 5 ноября 2019
-
10:07
-
09:48
-
09:33
-
09:15
-
09:01
-
08:45
-
08:31
-
08:15
-
07:50
-
07:25
-
07:05
-
06:40
-
06:25
-
06:19
-
06:13
-
06:06
-
06:05
-
05:57
-
05:42
-
05:27
-
04:57
-
04:45
-
04:27
-
02:28
-
00:00
- 4 ноября 2019
-
23:54
-
23:16
-
23:01
-
22:32
-
22:14
-
22:05
-
21:53
-
21:18
-
21:04
-
20:50