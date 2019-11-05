Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Главный тренер сборной QMJHL: несколько грубых ошибок стоили нам матча

Главный тренер сборной QMJHL: несколько грубых ошибок стоили нам матча
Хоккей / МЧМ по хоккею 2020 0

Главный тренер сборной Главной юниорской лиги Квебека Дэйл Хантер прокомментировал поражение в первом матче Суперсерии с молодёжной сборной России (3:4).

«Мы провели большую силовую работу, хорошо боролись, но совершили несколько грубых ошибок в конце матча, которые стоили нам результата. Порой такое случается. Мы попытаемся кое-что исправить. Игрой российской команды несколько раз оставались без опеки под нашими воротами. Мы определённо должны разобраться с этим. Завтра нужно провести такой же энергичный матч», — цитирует Хантера пресс-служба Суперсерии.

В составе победителей по два гола забили Дмитрий Завгородний и Александр Хованов. Также Завгородний и Хованов сделали по два результативные передачи. Таким образом, североамериканские легионеры сборной России организовали все голы национальной команды в первом матче Суперсерии.

Брагин: нужно делать меньше ошибок по тактике. Канадцы забили лёгкие голы
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019