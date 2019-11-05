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Брагин: нужно делать меньше ошибок по тактике. Канадцы забили лёгкие голы

Брагин: нужно делать меньше ошибок по тактике. Канадцы забили лёгкие голы
Хоккей / МЧМ по хоккею 2020 0

Главный тренер молодёжной сборной России Валерий Брагин прокомментировал победу в первом матче Суперсерии 2019 года с командой Главной юниорской лиги Квебека (4:3).

«Результатом я доволен. Это была первая игра, она всегда непростая. Многие ребята вообще первый раз в Канаде, впервые почувствовали, что это такое — быстрый взрывной хоккей, когда решения нужно принимать так быстро.

Ошибки были, постараемся их убрать. Канадцы забили очень лёгкие голы — после наших тактически неверных действий. Безусловно, трудная дорога, акклиматизация — всё это сказывается на действиях игроков, но нужно делать меньше ошибок в плане тактики. Будем улучшать качество нашей игры.

Русские ребята, которые выступают в юниорской лиге Квебека, сыграли хорошо, забили все голы. Будут ли изменения перед завтрашним матчем? Мы всех посмотрим, будет ротация, все наиграются», — цитирует Брагина пресс-служба ФХР.

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