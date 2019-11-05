Федерация хоккея России признала Александра Овечкина «Лидером сборной»

Федерация хоккея России вручила индивидуальные награды игрокам и членам национальной команды. Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин удостоен приза в номинации «Лидер команды».

Овечкин родился 17 сентября 1985 года в Москве. Его дебют в Национальной хоккейной лиге состоялся в сезоне-2005/06, когда он подписал контракт с «Вашингтоном», выбравшим Овечкина под первым номером драфта НХЛ.



За свою карьеру 34-летний игрок становился обладателем большого количества индивидуальных наград, среди которых «Колдер Трофи» (приз лучшему новичку), «Морис Ришар Трофи» (приз лучшему снайперу), «Тед Линдсей Эворд» (приз выдающемуся хоккеисту по итогам голосования игроков), «Харт Трофи» (приз самому ценному игроку), «Арт Росс Трофи» (приз лучшему бомбардиру сезона). В январе 2017 года Овечкин также был включён в список 100 величайших хоккеистов за всю историю НХЛ.



В нынешнем сезоне воспитанник московского «Динамо» в 16 матчах регулярки НХЛ забросил 11 шайб и сделал восемь голевых передач. За карьеру в НХЛ на счету форварда 669 шайб и 561 передача.