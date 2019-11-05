The Hockey News: из лидеров QMJHL мало кто катается так же плохо, как Соколов

Обозреватель авторитетного издания The Hockey News Стивен Эллис прокомментировал перспективы нападающего Егора Соколова, который выступает в составе сборной России в Суперсерии с канадскими сборными CHL. В первом матче Суперсерии Соколов набрал одно очко за результативную передачу.

«Соколов дважды проиграл на драфте, его не выбрали. Нынешний год может стать ключевым, когда какая-то команда посмотрит на габаритного монстра-нападающего. Он идёт на четвёртом месте в лиге Квебека, имея на счету 14 голов и 34 очка. Соколов — лучший игрок своего «Кейп-Бретона» уже второй сезон, нынче он может превзойти отметку в 100 баллов за регулярный чемпионат.

Почему же его дважды прокатили на драфте? Среди самых результативных игроков QMJHL мало кто катается так же плохо, как Соколов. Если он улучшит этот компонент, то сможет пробиться в НХЛ», — отметил Эллис.