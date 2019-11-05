Хагелин: «Вашингтону» повезло, что с нами Самсонов

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Карл Хагелин поделился мнением об игре российского голкипера Ильи Самсонова в нынешнем сезоне.

«Он прекрасно читает игру, обладает солидными габаритами и, что особенно важно для вратаря, заражает команду своей уверенностью. Нам повезло, что он с нами», — это цитирует Хагелина пресс-служба НХЛ.

26 октября Самсонов отразил 29 бросков из 34 и впервые в карьере выиграл серию буллитов в НХЛ. «Вашинтон» признал россиянина лучшим игроком встречи, несмотря на то что он пропустил пять шайб. После окончания матча Самсонов получил бейсбольный шлем, который вручается лучшему хоккеисту клуба. Всего в этом сезоне на счету Ильи пять побед в шести матчах при проценте отражённых бросков 91,5 и коэффициенте надёжности 2.38.