Самсонов, пропустивший 5 шайб, признан лучшим игроком «Вашингтона»

«Вашингтон Кэпиталз» обыграл на выезде «Ванкувер Кэнакс» со счётом 6:5 Б в матче регулярного чемпионата НХЛ. В ходе встречи столичная команда проигрывала канадскому клубу со счётом 1:5, но сумела не только восстановить равновесие, но и одержать победу в серии буллитов.



Голкипер «Кэпиталз» Илья Самсонов отразил 29 бросков из 34 и впервые в карьере выиграл серию буллитов в НХЛ. Уроженец Магнитогорска провёл пятый матч в нынешнем сезоне и одержал четвёртую победу. «Вашинтон» признал россиянина лучшим игроком встречи, несмотря на то что он пропустил пять шайб. После окончания матча Самсонов получил бейсбольный шлем, который вручается лучшему хоккеисту клуба.

Посмотреть фото можно в «твиттере» «Вашингтона».