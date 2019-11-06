«Калгари» совершил яркий камбэк и обыграл «Аризону», у Любушкина «+1»

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Калгари Флэймз» принимал «Аризону Койотс». Встреча состоялась на стадионе «Скотиабанк Саддлдом» и завершилась победой хозяев со счётом 4:3 ОТ.

За 4 минуты до конца третьего периода «Калгари» уступал со счётом 1:3, но смог забросить две шайбы и перевести игру в овертайм.

В составе победителей дважды забил Мэттью Ткачук и ещё по разу отличились Джонни Годро и Марк Джордано.

В составе «Калгари» авторами голов стали Клейтон Келлер, Кристиан Дворак и Винсент Хиностроза. Российский защитник Илья Любушкин получил 9 минут и 51 секунду игрового времени и завершил встречу с коэффициентом полезности +1.

Таким образом, «Калгари» одержал третью победу за последние четыре игры, а «Аризона» потерпела первое поражение за последние три встречи.

В следующем матче «Калгари Флэймз» сыграет с «Нью-Джерси Дэвилз», а «Аризона Койотс» встретится с «Коламбус Блю Джекетс».