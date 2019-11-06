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«Калгари» совершил яркий камбэк и обыграл «Аризону», у Любушкина «+1»

«Калгари» совершил яркий камбэк и обыграл «Аризону», у Любушкина «+1»
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Калгари Флэймз» принимал «Аризону Койотс». Встреча состоялась на стадионе «Скотиабанк Саддлдом» и завершилась победой хозяев со счётом 4:3 ОТ.

За 4 минуты до конца третьего периода «Калгари» уступал со счётом 1:3, но смог забросить две шайбы и перевести игру в овертайм.

В составе победителей дважды забил Мэттью Ткачук и ещё по разу отличились Джонни Годро и Марк Джордано.

В составе «Калгари» авторами голов стали Клейтон Келлер, Кристиан Дворак и Винсент Хиностроза. Российский защитник Илья Любушкин получил 9 минут и 51 секунду игрового времени и завершил встречу с коэффициентом полезности +1.

Таким образом, «Калгари» одержал третью победу за последние четыре игры, а «Аризона» потерпела первое поражение за последние три встречи.

В следующем матче «Калгари Флэймз» сыграет с «Нью-Джерси Дэвилз», а «Аризона Койотс» встретится с «Коламбус Блю Джекетс».

НХЛ - регулярный чемпионат
06 ноября 2019, среда. 05:00 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
Окончен
4 : 3
ОТ
Аризона Койотс
Глендейл
0:1 Келлер (Шмальц, Гарланд) – 08:29' (5x5)   0:2 Дворак (Кессел, Голигоски) – 24:09' (5x5)   1:2 Годро (Ткачук, Монахан) – 37:16' (5x4)   1:3 Хиностроза (Степан, Грабнер) – 50:31' (5x5)   2:3 Ткачук (Линдхольм, Джордано) – 56:30' (5x4)   3:3 Джордано (Андерссон, Монахан) – 57:19' (5x5)   4:3 Ткачук (Баклунд, Андерссон) – 64:25' (3x3)
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