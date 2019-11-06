Давид Пастрняк первым в сезоне НХЛ набрал 30 очков. Он же лучший снайпер лиги

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Монреаль Канадиенс» сломил сопротивление «Бостон Брюинз». Матч завершился со счётом 5:4 в пользу команды Клода Жюльена. «Бостон» не смог одержать седьмую победу кряду.
Чешский нападающий «Брюинз» Давид Пастрняк продлил результативную серию, отметившись заброшенной шайбой. Чешский нападающий возглавляет гонку бомбардиров НХЛ — на его счету 30 (15+15) очков в 15 матчах. Его одноклубник Брэд Маршан занимает второе место, отставая от Давида на два очка.
Пастрняк также лидирует и в зачёте снайперов. Ближайший преследователь, нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль, отстаёт от чеха на два точных броска. Тройку лучших замыкает форвард «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс (12 голов).
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