Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Давид Пастрняк первым в сезоне НХЛ набрал 30 очков. Он же лучший снайпер лиги

Давид Пастрняк первым в сезоне НХЛ набрал 30 очков. Он же лучший снайпер лиги
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Монреаль Канадиенс» сломил сопротивление «Бостон Брюинз». Матч завершился со счётом 5:4 в пользу команды Клода Жюльена. «Бостон» не смог одержать седьмую победу кряду.

Чешский нападающий «Брюинз» Давид Пастрняк продлил результативную серию, отметившись заброшенной шайбой. Чешский нападающий возглавляет гонку бомбардиров НХЛ — на его счету 30 (15+15) очков в 15 матчах. Его одноклубник Брэд Маршан занимает второе место, отставая от Давида на два очка.

Пастрняк также лидирует и в зачёте снайперов. Ближайший преследователь, нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль, отстаёт от чеха на два точных броска. Тройку лучших замыкает форвард «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс (12 голов).

Форварды «Бостона» Пастрняк и Маршан возглавляют гонку бомбардиров НХЛ
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019