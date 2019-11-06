Детская сборная России по следж-хоккею стала второй на престижном турнире в США

Детская сборная России по следж-хоккею стала серебряным призёром международного турнира International Youth Sled Hockey Invitational, который прошёл 1-3 ноября в городе Гранд-Рапидс (США, штат Мичиган).

В сборную России входят ребята с инвалидностью не старше 18 лет из семи клубов детской следж-хоккейной лиги. На турнире детская сборная России впервые встретилась на льду с сильнейшими детскими командами американской лиги: «Спэйс Кост Блэйс» (Флоридa), «Хоуп Харрикейнз» (Миннесота), «Гранд-Рапидс Слэд Вигэнз» (Мичиган).

В напряжённой борьбе российские следж-хоккеисты выиграли три матча и вошли в финал, где уступили чемпиону США сезона-2018/19 – команде «Спэйс Кост».

«Наши спортсмены большие молодцы: провели четыре матча за два дня – это колоссальная нагрузка. В России никто не играет в таком ритме, с такой скоростью и количеством силовой борьбы. Даже наши лидеры из тульского «Тропика» и Оренбурга столкнулись с таким впервые. Я считаю, что это отличный опыт. Мы сыграли с лучшими командами американской лиги – чемпионами США этого года, а всего в американском чемпионате выступает более 40 команд.

Наша сборная выглядела достойно, победила в трёх матчах из четырёх. Мы, безусловно, можем гордиться ребятами! Показали характер. Но в игре надо прибавлять – я увидел, над чем нужно работать, и мы будем расти и двигаться к новым победам», — заявил главный тренер россиян Андрей Иванов.