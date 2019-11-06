Женская сборная России обыграла Финляндию на Турнире пяти наций

В стартовом матче на Турнире пяти наций женская национальная сборная России со счетом 3:2 Б обыграла команду Финляндии.



В первой пятёрке на игру вышли пара защитников Екатерина Николаева — Мария Баталова и тройка нападения Екатерина Лебедева — Александра Вафина — Ольга Сосина. В воротах с первых минут сыграла Надежда Морозова.



Счет в матче с передачи Ландыш Фаляховой в середине первого периода открыла Валерия Павлова. Финки во втором периоде ответили на это голом Роньи Саволайнен в большинстве.



В третьем периоде команды ещё по разу обменялись заброшенными шайбами: Ольга Сосина вывела сборную России вперед, а Роза Линдстедт за 30 секунд до конца основного времени перевела игру в овертайм. Но пятиминутный дополнительный период не выявил периода, и командам пришлось обратиться к серии послематчевых буллитов. Победным для россиянок стал бросок капитана Ольги Сосиной. Вратарь Надежда Морозова в свою очередь сумела отразить все четыре попытки финок, ее признали лучшим игроком в составе сборной России по итогам встречи.