Стал известен состав сборной России на матч с Финляндией на Кубке Карьяла

Сегодня, 7 ноября, в Финляндии стартует первый этап Евротура — Кубок Карьяла. В стартовом матче турнира сборная России сыграет с Финляндией. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 19:30 мск. Команда Алексея Кудашова проведёт матч в следующем составе:
Расписание Кубка Карьяла 2019 года
Бочаров (Бобков);
Блажиевский — Ожиганов, Слепышев — Карнаухов — Окулов;
Черепанов — Сергеев, Макеев — Кадейкин — Сошников;
Зуб — Рафиков, Кузьменко — Швец-Роговой — Бурдасов;
Мищенко — Шарипзянов, Шумаков — Семёнов — Жафяров, Алексеев.
В воротах российской команды сыграет голкипер московского «Динамо» Иван Бочаров, для которого этот матч станет дебютным за сборную России.
Во втором матче игрового дня встретятся национальные команды Чехии и Швеции.
- 7 ноября 2019
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