Стал известен состав сборной России на матч с Финляндией на Кубке Карьяла

Сегодня, 7 ноября, в Финляндии стартует первый этап Евротура — Кубок Карьяла. В стартовом матче турнира сборная России сыграет с Финляндией. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 19:30 мск. Команда Алексея Кудашова проведёт матч в следующем составе:

Расписание Кубка Карьяла 2019 года

Бочаров (Бобков);

Блажиевский — Ожиганов, Слепышев — Карнаухов — Окулов;

Черепанов — Сергеев, Макеев — Кадейкин — Сошников;

Зуб — Рафиков, Кузьменко — Швец-Роговой — Бурдасов;

Мищенко — Шарипзянов, Шумаков — Семёнов — Жафяров, Алексеев.

В воротах российской команды сыграет голкипер московского «Динамо» Иван Бочаров, для которого этот матч станет дебютным за сборную России.

Во втором матче игрового дня встретятся национальные команды Чехии и Швеции.