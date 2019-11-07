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Стал известен состав сборной России на матч с Финляндией на Кубке Карьяла

Стал известен состав сборной России на матч с Финляндией на Кубке Карьяла
Хоккей / Евротур 0

Сегодня, 7 ноября, в Финляндии стартует первый этап Евротура — Кубок Карьяла. В стартовом матче турнира сборная России сыграет с Финляндией. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 19:30 мск. Команда Алексея Кудашова проведёт матч в следующем составе:

Расписание Кубка Карьяла 2019 года

Бочаров (Бобков);
Блажиевский — Ожиганов, Слепышев — Карнаухов — Окулов;
Черепанов — Сергеев, Макеев — Кадейкин — Сошников;
Зуб — Рафиков, Кузьменко — Швец-Роговой — Бурдасов;
Мищенко — Шарипзянов, Шумаков — Семёнов — Жафяров, Алексеев.

В воротах российской команды сыграет голкипер московского «Динамо» Иван Бочаров, для которого этот матч станет дебютным за сборную России.

Во втором матче игрового дня встретятся национальные команды Чехии и Швеции.

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Всё самое интересное о первом матче команды Алексея Кудашова на стартовом этапе Евротура.
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