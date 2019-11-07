Кудашов: у сборной России не было возможности как следует подготовиться

Главный тренер сборной России Алексей Кудашов прокомментировал поражение в матче Кубка Карьяла с командой Финляндии (3:4).

«Нахватали ненужных удалений, очень лёгких. Конечно, нужно улучшить игру в неравных составах. Следующий аспект – это реализация. Создали достаточное количество моментов, чтобы выигрывать сегодня. А так по игре, молодые ребята старались, много было позитива. Удаления – это следствие волнения? Да, у нас есть дебютанты, кто немножко волновался, но в целом игра была нормальная.

Команда практически с листа играла. Только собрались и короткую тренировку провели. Кто виноват в пропущенных шайбах от Песонена? Вы знаете, здесь надо комплексно подходить. И пятак не до конца доиграли, и отскок не туда был. Эти моменты тренируются, а у нас не было возможности подготовиться, как следует. Но проблемы мы знаем, постараемся исправить. Думаю, изменения в звеньях будут, сейчас посмотрим, проанализируем.

Мы знаем, что Рафиков всегда подключается к атакам, у него хороший бросок. Мы просим и требуем от защитников помощи в атаке. Все шайбы на счету защитников? Играет вся пятёрка, нападающие втаскивают шайбу в зону, создают глубину атаки, а защитники подключаются и завершают. Это современный хоккей – пять человек в атаке, пять человек в обороне.

Свой дебют я оценивать не собираюсь. Во-первых, сборная России проиграла. Во-вторых, мы смотрим на команду. В субботу сыграет Бобков? Подождём пока с ответом», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Александр Рожков.