Россия хотела испортить финнам праздник. Но сама подарила им победу

Раньше ругали за ветеранов, теперь за отсутствие звёзд

Отношение к Кубку Карьяла, да и в целом к Евротуру у болельщиков сборной России по традиции неоднозначное. Раньше Вячеслава Быкова ругали за то, что он возит на все этапы заслуженных мастеров и требовали больше доверять молодым хоккеистам. Теперь есть молодёжь, но неинтересно без звёзд.



Скорее всего, виной всему сам формат Евротура, который приелся болельщикам, но кажется, будет вечным. По крайней мере, не нашлось пока человека, способного оживить международный календарь, а разговоры о Europa сup пока утихли.

В данных условиях штаб сборной старается проверить как можно больше кандидатов. Средний возраст этой сборной России – 25 лет. Для сравнения десять лет назад Вячеслав Быков взял на Кубок Карьяла только трёх хоккеистов моложе этого возраста, а на первый матч с финнами команда вышла в убойном составе:



Кошечкин (26 лет), Гелашвили (26).



Никулин (27) – Корнеев (25), Морозов (32) – Терещенко (28) – Зарипов (28);



Прошкин (33), Радулов (23) – Зиновьев (29) – Сапрыкин (28), Галимов (24);



Гуськов (32) – Вишневский (29), Сушинский (35) – Курьянов (26) – Мозякин (28);



Атюшов (30) – Калинин (29), Пережогин (26) – Счастливый (30) – Вик. Козлов (34).



Из нынешнего созыва игроков самый возрастной защитник – Игорь Ожиганов (27), а нападающий – Дмитрий Кагарлицкий (30). Последний участия в матче не принимал, а в его отсутствии самым «старым» оказался 28-летний Антон Бурдасов.

Фото: РИА Новости

Испортить финнам праздник?

Для финнов домашний этап Евротура не только возможность порадовать своих болельщиков, но и повод вспомнить победу на чемпионате мира в Братиславе. Перед матчем с Россией под своды «Хартвал-Арены» подняли чемпионский баннер, а в составе сборной Суоми в заявке на турнир оказалось 13 действующих чемпионов мира.



Именно финны остановили сборную России на пути к золоту ЧМ. Овечкин, Кучеров, Гусев и другие звёзды нашей команды так и не смогли найти способ сломить соперника с составом «0 голов за сезон в НХЛ» и вратарём Кевином Ланкиненом, который, кстати, так и продолжает играть в АХЛ.

212 голов в НХЛ и ноль — «деревянным» финнам. Почему наши звёзды провалились Овечкин, Кузнецов, Малкин и Кучеров отыграли матч вхолостую, когда были должны тащить команду в финал. Кто виноват?

Поражение в Братиславе подогрело споры о стиле игры сборной России. Должна ли наша команда уметь играть в «финский хоккей» – цепляться, садиться и не давать жизни сопернику, играя с расчётом на контратаки? Вряд ли мы когда-то увидим такую сборную России со всеми своими звёздами, но отчётный матч с чужими трибунами и мощным составом соперника идеально подходил для эксперимента. Финны лишили нас финала в Братиславе, мы же могли подпортить им праздник в Хельсинки.

Сборная России сыграла в «финский» хоккей

Состав российской команды не удивил. Штаб сборной ожидаемо сделал акцент на клубные связки, а Алексей Кудашов не скрывал, что команда начнёт турнир с чистого листа: «Сложно ли за два-три дня что-то наиграть? Это лукавство, у нас была всего одна тренировка. Мы с чистого листа выходим сразу на игру. Тяжело, но мы постарались провести теоретическое занятие, постарались поиграть неравенство на тренировке, будем готовить команду».



Первый период получился настолько равным и будничным, что даже игровое время всех хоккеистов обеих команд было в пределах 4-5 минут. Один гол по такой игре – праздник. И забила его сборная России. Заказывали в мае, получили сейчас. Питерская тройка убежала в контратаку, Бурдасов классно скинул шайбу под бросок Шарипзянову – 1:0.

Дебют Кудашова в сборной не удался. Россия уступила Финляндии на Кубке Карьяла Все российские голы на счету защитников.

Финским болельщикам было так скучно, что они оживлялись при каждой потенциальной угрозе ворот Бочарова. А таких моментов было не много. Финны элементарно не могли пройти среднюю зону, а когда это им всё-таки удавалось, россияне успешно отбирали и выводили шайбу обратно.



Самое интересное, что сборная России тоже не спешила отступать от «финского» хоккея, поэтому представители клубов НХЛ быстро заскучали при поисках нового «Михеева». Даже пожаловавший в Хельсинки Стив Айзерман при всём желании вряд ли мог разглядеть в этих «финских» капканах потенциальное усиление для нынешнего бедного «Детройта».



Календарь игр сборной России на этапах Еврохоккейтура-2019/20

Фото: РИА Новости

Удаление Блажиевского разбудило финнов, фол Макеева – ещё раз вернул их в игру

Образцовая игра сборной России в обороне закончилась с первым удалением. Был фол или нет, но игровая ситуация вряд ли требовала от Артёма Блажиевского останавливать рядовую атаку финнов на синей линии силовым приёмом на грани фола. Соперник упал, повод был и судьи захотели увидеть нарушение.

Финны быстро реализовали большинство (тренерский запрос Алексея Кудашова не отменил взятие ворот), а ещё через пару минут Маннинен воспользовался неудачной сменой наших защитников и убежал на свидание с Бочаровым. Шарипзянов ему помешал, но с нарушением правил. На буллите Сакари не промахнулся. Так один эпизод развернул игру на 180 градусов, хотя финны не показали в эти минуты ничего выдающегося.



Зрители оживились, захлопали в ладоши, предвкушая продолжение голевой феерии от сборной Суоми, но получили в ответ шикарный и очень своевременный ответ от Рушана Рафикова. Ювелирный по точности бросок защитника «Локомотива» быстро остудил финнов и снова вернул сборную России в игру.

Дальше были хорошие моменты у Сошникова и Бурдасова, было и большинство в формате «5 на 3». В итоге Рафиков устал смотреть, как Бурдасов не может подстроиться под бросок, и решил повторить трюк из второго периода. Получилось ещё лучше, ведь сборная России вышла вперёд и была 15 минутах от победы.



Но, как и во втором периоде, наша команда снова помогла финнам вернуться в игру. Необязательное удаление Макеева реализовал Аалтонен, а затем Бочаров отбил шайбу на клюшку Песонена, которого не сдержал Черепанов – 4:3. Финны стреляли дуплетами, а последние силы у подопечных Кудашова забрали очередные удаления. Сборная России при неплохой игре сама подарила эту победу сопернику.