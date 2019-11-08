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Итоги игрового дня НХЛ для российских хоккеистов 7 ноября 2019 года

Итоги игрового дня НХЛ для российских хоккеистов 7 ноября 2019 года
Хоккей / НХЛ 0

7 ноября в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги состоялось 11 матчей, в которых приняли участие 24 российских хоккеиста.

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин оформил дубль и сделал результативную передачу. Его одноклубник Евгений Кузнецов оформил ассистентский хет-трик. Форварды «Рейнджерс» Павел Бучневич и Артемий Панарин набрали по 2 (1+1) очка.

Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин забросил вторую шайбу в сезоне, а защитник «Аризоны» Илья Любушкин набрал первое очко в чемпионате. Нападающий «Колорадо» Владислав Каменев сделал голевую передачу во втором матче кряду.

Форвард «Лос-Анджелеса» Илья Ковальчук прервал четырёхматчевую серию без очков, сделав результативную передачу. Нападающий «Нью-Джерси» Никита Гусев забросил четвёртую шайбу в сезоне.

ГолкиперКлубСейвы%ОБСчёт
Бобровский«Флорида»26 из 3183,94:5 ОТ
Варламов«Айлендерс»35 из 3989,73:4 ОТ
ИгрокКлубОчки+/-ШтрафБроскиХитыБлокиВбрасыванияВремя
Михеев (н)«Торонто»0+0-10120-14.42
Овечкин (н)«Вашингтон»2+1+10820-20.13
Кузнецов (н)«Вашингтон»0+3+1020150%18.16
Дадонов (н)«Флорида»1+1-20301-18.20
Малкин (н)«Питтсбург»1+1+3040142%17.15
Панарин (н)«Рейнджерс»1+1+10200-18.11
Бучневич (н)«Рейнджерс»1+1+10120-17.20
А. Свечников (н)«Каролина»0+0-10030-18.53
Воробьёв (н)«Филадельфия»0+00000033%07.34
Ковальчук (н)«Лос-Анджелес»0+102100-15.32
Анисимов (н)«Оттава»1+0+1040140%16.20
Наместников (н)«Оттава»0+0004200%18.23
Ничушкин (н)«Колорадо»0+000111-14.02
Каменев (н)«Колорадо»0+1+1001040%11.18
Гусев (н)«Нью-Джерси»1+004200-12.04
Орлов (з)«Вашингтон»0+1+12021-17.05
Проворов (з)«Филадельфия»0+100421-23.46
Зайцев (з)«Оттава»0+100121-26.38
Задоров (з)«Колорадо»0+000010-07.13
Гавриков (з)«Коламбус»0+0+12012-21.23
Любушкин (з)«Аризона»0+1+12142-09.43
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