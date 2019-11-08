Итоги игрового дня НХЛ для российских хоккеистов 7 ноября 2019 года

7 ноября в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги состоялось 11 матчей, в которых приняли участие 24 российских хоккеиста.
Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин оформил дубль и сделал результативную передачу. Его одноклубник Евгений Кузнецов оформил ассистентский хет-трик. Форварды «Рейнджерс» Павел Бучневич и Артемий Панарин набрали по 2 (1+1) очка.
Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин забросил вторую шайбу в сезоне, а защитник «Аризоны» Илья Любушкин набрал первое очко в чемпионате. Нападающий «Колорадо» Владислав Каменев сделал голевую передачу во втором матче кряду.
Форвард «Лос-Анджелеса» Илья Ковальчук прервал четырёхматчевую серию без очков, сделав результативную передачу. Нападающий «Нью-Джерси» Никита Гусев забросил четвёртую шайбу в сезоне.
|Голкипер
|Клуб
|Сейвы
|%ОБ
|Счёт
|Бобровский
|«Флорида»
|26 из 31
|83,9
|4:5 ОТ
|Варламов
|«Айлендерс»
|35 из 39
|89,7
|3:4 ОТ
|Игрок
|Клуб
|Очки
|+/-
|Штраф
|Броски
|Хиты
|Блоки
|Вбрасывания
|Время
|Михеев (н)
|«Торонто»
|0+0
|-1
|0
|1
|2
|0
|-
|14.42
|Овечкин (н)
|«Вашингтон»
|2+1
|+1
|0
|8
|2
|0
|-
|20.13
|Кузнецов (н)
|«Вашингтон»
|0+3
|+1
|0
|2
|0
|1
|50%
|18.16
|Дадонов (н)
|«Флорида»
|1+1
|-2
|0
|3
|0
|1
|-
|18.20
|Малкин (н)
|«Питтсбург»
|1+1
|+3
|0
|4
|0
|1
|42%
|17.15
|Панарин (н)
|«Рейнджерс»
|1+1
|+1
|0
|2
|0
|0
|-
|18.11
|Бучневич (н)
|«Рейнджерс»
|1+1
|+1
|0
|1
|2
|0
|-
|17.20
|А. Свечников (н)
|«Каролина»
|0+0
|-1
|0
|0
|3
|0
|-
|18.53
|Воробьёв (н)
|«Филадельфия»
|0+0
|0
|0
|0
|0
|0
|33%
|07.34
|Ковальчук (н)
|«Лос-Анджелес»
|0+1
|0
|2
|1
|0
|0
|-
|15.32
|Анисимов (н)
|«Оттава»
|1+0
|+1
|0
|4
|0
|1
|40%
|16.20
|Наместников (н)
|«Оттава»
|0+0
|0
|0
|4
|2
|0
|0%
|18.23
|Ничушкин (н)
|«Колорадо»
|0+0
|0
|0
|1
|1
|1
|-
|14.02
|Каменев (н)
|«Колорадо»
|0+1
|+1
|0
|0
|1
|0
|40%
|11.18
|Гусев (н)
|«Нью-Джерси»
|1+0
|0
|4
|2
|0
|0
|-
|12.04
|Орлов (з)
|«Вашингтон»
|0+1
|+1
|2
|0
|2
|1
|-
|17.05
|Проворов (з)
|«Филадельфия»
|0+1
|0
|0
|4
|2
|1
|-
|23.46
|Зайцев (з)
|«Оттава»
|0+1
|0
|0
|1
|2
|1
|-
|26.38
|Задоров (з)
|«Колорадо»
|0+0
|0
|0
|0
|1
|0
|-
|07.13
|Гавриков (з)
|«Коламбус»
|0+0
|+1
|2
|0
|1
|2
|-
|21.23
|Любушкин (з)
|«Аризона»
|0+1
|+1
|2
|1
|4
|2
|-
|09.43
- 8 ноября 2019
-
10:05
-
10:00
-
09:49
-
09:35
-
09:15
-
08:56
-
08:35
-
08:30
-
08:09
-
07:52
-
07:46
-
07:39
-
07:25
-
07:19
-
07:15
-
07:02
-
06:40
-
06:39
-
06:21
-
06:20
-
06:11
-
06:08
-
05:57
-
05:55
-
05:50
-
05:47
-
05:41
-
05:35
-
05:20
-
04:54
-
04:34
-
04:23
-
03:54
- 7 ноября 2019
-
23:57
-
23:30