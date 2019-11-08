Итоги игрового дня НХЛ для российских хоккеистов 7 ноября 2019 года

7 ноября в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги состоялось 11 матчей, в которых приняли участие 24 российских хоккеиста.

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин оформил дубль и сделал результативную передачу. Его одноклубник Евгений Кузнецов оформил ассистентский хет-трик. Форварды «Рейнджерс» Павел Бучневич и Артемий Панарин набрали по 2 (1+1) очка.

Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин забросил вторую шайбу в сезоне, а защитник «Аризоны» Илья Любушкин набрал первое очко в чемпионате. Нападающий «Колорадо» Владислав Каменев сделал голевую передачу во втором матче кряду.

Форвард «Лос-Анджелеса» Илья Ковальчук прервал четырёхматчевую серию без очков, сделав результативную передачу. Нападающий «Нью-Джерси» Никита Гусев забросил четвёртую шайбу в сезоне.

Голкипер Клуб Сейвы %ОБ Счёт Бобровский «Флорида» 26 из 31 83,9 4:5 ОТ Варламов «Айлендерс» 35 из 39 89,7 3:4 ОТ

Игрок Клуб Очки +/- Штраф Броски Хиты Блоки Вбрасывания Время Михеев (н) «Торонто» 0+0 -1 0 1 2 0 - 14.42 Овечкин (н) «Вашингтон» 2+1 +1 0 8 2 0 - 20.13 Кузнецов (н) «Вашингтон» 0+3 +1 0 2 0 1 50% 18.16 Дадонов (н) «Флорида» 1+1 -2 0 3 0 1 - 18.20 Малкин (н) «Питтсбург» 1+1 +3 0 4 0 1 42% 17.15 Панарин (н) «Рейнджерс» 1+1 +1 0 2 0 0 - 18.11 Бучневич (н) «Рейнджерс» 1+1 +1 0 1 2 0 - 17.20 А. Свечников (н) «Каролина» 0+0 -1 0 0 3 0 - 18.53 Воробьёв (н) «Филадельфия» 0+0 0 0 0 0 0 33% 07.34 Ковальчук (н) «Лос-Анджелес» 0+1 0 2 1 0 0 - 15.32 Анисимов (н) «Оттава» 1+0 +1 0 4 0 1 40% 16.20 Наместников (н) «Оттава» 0+0 0 0 4 2 0 0% 18.23 Ничушкин (н) «Колорадо» 0+0 0 0 1 1 1 - 14.02 Каменев (н) «Колорадо» 0+1 +1 0 0 1 0 40% 11.18 Гусев (н) «Нью-Джерси» 1+0 0 4 2 0 0 - 12.04 Орлов (з) «Вашингтон» 0+1 +1 2 0 2 1 - 17.05 Проворов (з) «Филадельфия» 0+1 0 0 4 2 1 - 23.46 Зайцев (з) «Оттава» 0+1 0 0 1 2 1 - 26.38 Задоров (з) «Колорадо» 0+0 0 0 0 1 0 - 07.13 Гавриков (з) «Коламбус» 0+0 +1 2 0 1 2 - 21.23 Любушкин (з) «Аризона» 0+1 +1 2 1 4 2 - 09.43