«Трактор» подписал полноценный контракт с Энвером Лисиным

Нападающий Энвер Лисин продолжит играть за «Трактор», сообщает пресс-служба челябинского клуба. Контракт с форвардом заключён до конца сезона-2019/20. Ранее он находился в клубе на просмотровом контракте. Энвер провёл три матча за челябинскую команду и забросил две шайбы с показателем полезности «+1».
В прошлом сезоне 33-летний Лисин выступал за «Спартак» и «Сибирь». Всего он набрал 10 (2+8) очков в 38 матчах регулярного чемпионата КХЛ. В шести играх Кубка Гагарина он забил один гол.
Напомним, в мае «Трактор» подписал контракт с Лисиным, но уже в июле расторг соглашение из-за проблем форварда со здоровьем.
Лисин — воспитанник московского «Динамо». Он победитель юниорского чемпионата мира (2004), серебряный призёр молодёжного чемпионата мира (2005, 2006), чемпион российской Суперлиги (2006), обладатель Кубка европейских чемпионов (2007).
- 8 ноября 2019
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