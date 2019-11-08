«Трактор» подписал полноценный контракт с Энвером Лисиным

Нападающий Энвер Лисин продолжит играть за «Трактор», сообщает пресс-служба челябинского клуба. Контракт с форвардом заключён до конца сезона-2019/20. Ранее он находился в клубе на просмотровом контракте. Энвер провёл три матча за челябинскую команду и забросил две шайбы с показателем полезности «+1».



В прошлом сезоне 33-летний Лисин выступал за «Спартак» и «Сибирь». Всего он набрал 10 (2+8) очков в 38 матчах регулярного чемпионата КХЛ. В шести играх Кубка Гагарина он забил один гол.



Напомним, в мае «Трактор» подписал контракт с Лисиным, но уже в июле расторг соглашение из-за проблем форварда со здоровьем.



Лисин — воспитанник московского «Динамо». Он победитель юниорского чемпионата мира (2004), серебряный призёр молодёжного чемпионата мира (2005, 2006), чемпион российской Суперлиги (2006), обладатель Кубка европейских чемпионов (2007).

Никита Щербак продолжит карьеру в «Тракторе»