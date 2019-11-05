Российский нападающий Никита Щербак продолжит карьеру в «Тракторе», сообщает пресс-служба челябинского клуба в телеграм-канале.
Никита заключил трёхлетний контракт с «Авангардом» летом 2019 года. В нынешнем сезоне Щербак принял участие в 16 матчах, набрав 6 (2+4) баллов при показателе полезности "+4" и 10 минутах штрафа. 28 октября Щербак был помещён в список отказов, откуда его не забрал ни один клуб КХЛ. В начале ноября омский клуб расторг контракт с хоккеистом.
Ранее форвард провёл два года в системе «Монреаль Канадиенс», откуда с драфта отказов его забрал «Лос-Анджелес». В прошлом регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги нападающий принял участие в восьми встречах, отметившись одной заброшенной шайбой при показателе полезности «-4» и двух минутах штрафного времени. В среднем Щербак проводил на площадке около 10 минут за матч.
- 5 ноября 2019
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